Генпрокуратура помогла жителю ХМАО в споре с приставом из Тюмени

19 июля 2022 в 14:22 Размер текста - 17 +

Из-за ошибки пристава с жителя ХМАО незаконно сняли деньги Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Благодаря вмешательству Генпрокуратуры малоимущему жителю ХМАО вернули незаконно удержанные деньги. Из-за ошибки пристава-исполнителя по Тюменской области у гражданина из ХМАО снимали почти все средства со счета. Оставшаяся сумма была ниже уровня прожиточного минимума в регионе. Информация об этом была размещена в telegram-канале Генпрокуратуры РФ. «Судебным приставом-исполнителем удовлетворено ходатайство должника о сохранении ему заработной платы ежемесячно в размере прожиточного минимума. Однако при вынесении соответствующего постановления пристав-исполнитель не указал адрес фактического проживания заявителя. Это не позволило применить установленный в ХМАО прожиточный минимум, который выше, чем в целом по РФ и Тюменской области», — говорится в сообщении ведомства. Также прокурорской проверкой выявлены факты незаконного взыскания со счета гражданина полученных алиментов. Также выявлено, что исполнительные производства не были вовремя направлены по месту жительства ответчика. В связи с чем прокуратурой руководителю территориального Управления ФССП России вынесено представление об устранении нарушений. «После вмешательства надзорного ведомства права местного жителя восстановлены, необоснованно удержанные денежные средства ему возвращены», — говорится в сообщении ведомства. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО прокуратура помогла 7-летнему ребенку получить алименты. Предприниматель, на которого работал должник, полгода не выполнял требования пристава об отчислении алиментов ребенку своего работника. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Благодаря вмешательству Генпрокуратуры малоимущему жителю ХМАО вернули незаконно удержанные деньги. Из-за ошибки пристава-исполнителя по Тюменской области у гражданина из ХМАО снимали почти все средства со счета. Оставшаяся сумма была ниже уровня прожиточного минимума в регионе. Информация об этом была размещена в telegram-канале Генпрокуратуры РФ. «Судебным приставом-исполнителем удовлетворено ходатайство должника о сохранении ему заработной платы ежемесячно в размере прожиточного минимума. Однако при вынесении соответствующего постановления пристав-исполнитель не указал адрес фактического проживания заявителя. Это не позволило применить установленный в ХМАО прожиточный минимум, который выше, чем в целом по РФ и Тюменской области», — говорится в сообщении ведомства. Также прокурорской проверкой выявлены факты незаконного взыскания со счета гражданина полученных алиментов. Также выявлено, что исполнительные производства не были вовремя направлены по месту жительства ответчика. В связи с чем прокуратурой руководителю территориального Управления ФССП России вынесено представление об устранении нарушений. «После вмешательства надзорного ведомства права местного жителя восстановлены, необоснованно удержанные денежные средства ему возвращены», — говорится в сообщении ведомства. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО прокуратура помогла 7-летнему ребенку получить алименты. Предприниматель, на которого работал должник, полгода не выполнял требования пристава об отчислении алиментов ребенку своего работника.