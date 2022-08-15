В Екатеринбурге IKEA закончила распродажу

16 августа 2022 в 11:51 Размер текста - 17 +

IKEA завершила онлайн-распродажу товаров Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Шведская компания IKEA завершила онлайн-распродажу товаров в Екатеринбурге. На данный момент сотрудники компании занимаются выдачей заказов, передает корреспондент URA.RU с места событий. «IKEA завершила онлайн-распродажу товаров в торговом центре „Мега“. Сейчас на кассах „кипиш“. Сотрудники выдают заказы, которые были оформлены ранее», — отметил журналист агентства. Ранее IKEA заявила, что онлайн-распродажа товаров в России завершится 15 августа в 22:00 по уральскому времени. Информация появилась на сайте компании. В Екатеринбурге скандинавская сеть, продающая сборную мебель и товары для дома, находилась на улице Металлургов, 87. IKEA закрыла все магазины в России после начала спецоперации РФ на Украине. Перед уходом с рынка шведская сеть стала распродавать товары, которые находились на российских складах.

Шведская компания IKEA завершила онлайн-распродажу товаров в Екатеринбурге. На данный момент сотрудники компании занимаются выдачей заказов, передает корреспондент URA.RU с места событий. «IKEA завершила онлайн-распродажу товаров в торговом центре „Мега“. Сейчас на кассах „кипиш“. Сотрудники выдают заказы, которые были оформлены ранее», — отметил журналист агентства. Ранее IKEA заявила, что онлайн-распродажа товаров в России завершится 15 августа в 22:00 по уральскому времени. Информация появилась на сайте компании. В Екатеринбурге скандинавская сеть, продающая сборную мебель и товары для дома, находилась на улице Металлургов, 87. IKEA закрыла все магазины в России после начала спецоперации РФ на Украине. Перед уходом с рынка шведская сеть стала распродавать товары, которые находились на российских складах.