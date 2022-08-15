15 августа 2022

В Екатеринбурге IKEA закончила распродажу

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Частичное открытие IKEA. Екатеринбург, икеа, ikea
IKEA завершила онлайн-распродажу товаров Фото:
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Шведская компания IKEA завершила онлайн-распродажу товаров в Екатеринбурге. На данный момент сотрудники компании занимаются выдачей заказов, передает корреспондент URA.RU с места событий.

«IKEA завершила онлайн-распродажу товаров в торговом центре „Мега“. Сейчас на кассах „кипиш“. Сотрудники выдают заказы, которые были оформлены ранее», — отметил журналист агентства.

Ранее IKEA заявила, что онлайн-распродажа товаров в России завершится 15 августа в 22:00 по уральскому времени. Информация появилась на сайте компании. В Екатеринбурге скандинавская сеть, продающая сборную мебель и товары для дома, находилась на улице Металлургов, 87.

IKEA закрыла все магазины в России после начала спецоперации РФ на Украине. Перед уходом с рынка шведская сеть стала распродавать товары, которые находились на российских складах.

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Шведская компания IKEA завершила онлайн-распродажу товаров в Екатеринбурге. На данный момент сотрудники компании занимаются выдачей заказов, передает корреспондент URA.RU с места событий. «IKEA завершила онлайн-распродажу товаров в торговом центре „Мега“. Сейчас на кассах „кипиш“. Сотрудники выдают заказы, которые были оформлены ранее», — отметил журналист агентства. Ранее IKEA заявила, что онлайн-распродажа товаров в России завершится 15 августа в 22:00 по уральскому времени. Информация появилась на сайте компании. В Екатеринбурге скандинавская сеть, продающая сборную мебель и товары для дома, находилась на улице Металлургов, 87. IKEA закрыла все магазины в России после начала спецоперации РФ на Украине. Перед уходом с рынка шведская сеть стала распродавать товары, которые находились на российских складах.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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