За отказ работать медиком студентка заплатит курганской больнице

16 августа 2022 в 15:46 Размер текста - 17 +

Студентка-медик заплатит штраф за отказ работать в курганской больнице после обучения в университете Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Выпускница челябинского медуниверситета заплатит Курганской областной клинической больнице за то, что отказалась работать после обучения в вузе. Об этом говорится на сайте Курганского городского суда. «Курганская областная клиническая больница подала иск на студентку, которая проходила целевое обучение в Южно-Уральском государственном медицинском университете Минздрава России. По договору, больница оказывала девушке меры социальной поддержки во время обучения, а также выплачивала ей стипендию из бюджета Курганской области. При этом студентка обязалась заключить трудовой договор с больницей после выпуска», — говорится в решении суда. После окончания обучения девушка не обратилась в учреждение за трудоустройством. В связи с этим больница подала на нее в суд, на заседание девушка не явилась. По решению суда, выпускница должна возместить учреждению денежные средства по договору о целевом обучении, а также расходы по уплате госпошлины. Суммы не указаны. До этого URA.RU писало, что Курганский областной перинатальный центр подал в суд на студентку, которая проходила обучение по целевому направлению в Омском государственном медуниверситете. Больница требовала взыскать с девушки 213 тысяч рублей, но суд решил отказать в иске.

Выпускница челябинского медуниверситета заплатит Курганской областной клинической больнице за то, что отказалась работать после обучения в вузе. Об этом говорится на сайте Курганского городского суда. «Курганская областная клиническая больница подала иск на студентку, которая проходила целевое обучение в Южно-Уральском государственном медицинском университете Минздрава России. По договору, больница оказывала девушке меры социальной поддержки во время обучения, а также выплачивала ей стипендию из бюджета Курганской области. При этом студентка обязалась заключить трудовой договор с больницей после выпуска», — говорится в решении суда. После окончания обучения девушка не обратилась в учреждение за трудоустройством. В связи с этим больница подала на нее в суд, на заседание девушка не явилась. По решению суда, выпускница должна возместить учреждению денежные средства по договору о целевом обучении, а также расходы по уплате госпошлины. Суммы не указаны. До этого URA.RU писало, что Курганский областной перинатальный центр подал в суд на студентку, которая проходила обучение по целевому направлению в Омском государственном медуниверситете. Больница требовала взыскать с девушки 213 тысяч рублей, но суд решил отказать в иске.