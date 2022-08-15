Глава ЯНАО предложил топ-менеджерам ехать в тундру

Артюхов посоветовал крупным руководителям менять обстановку для перезагрузки Фото: Елена Федорова © URA.RU

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов порекомендовал топ-менеджерам не только раздавать поручения, но и самим иногда менять обстановку, переключаться на другие дела. Как сообщается в соцсетях правительства Ямала, Артюхов по себе знает, что это помогает перезагрузиться.

«Если ты какой-то крутой топ-менеджер, привык всем поручения давать, а тебе говорят — иди чум разбери, реку перейди, — ты точно переключишься. Я уверен, что приедешь другой, с очищенной головой. По себе понял — это то, что можно упаковывать и продавать», — сообщил глава Ямала.

Ранее URA.RU сообщало, что Дмитрий Артюхов провел три дня в тундре. Он жил у семьи Пырирко и вел традиционный образ жизни коренных народов Севера.