15 августа 2022

Глава ЯНАО предложил топ-менеджерам ехать в тундру

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Визит врио губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова в Новый Уренгой 23.06.18_2. Новый Уренгой, портрет, артюхов дмитрий
Артюхов посоветовал крупным руководителям менять обстановку для перезагрузки Фото:

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов порекомендовал топ-менеджерам не только раздавать поручения, но и самим иногда менять обстановку, переключаться на другие дела. Как сообщается в соцсетях правительства Ямала, Артюхов по себе знает, что это помогает перезагрузиться.

«Если ты какой-то крутой топ-менеджер, привык всем поручения давать, а тебе говорят — иди чум разбери, реку перейди, — ты точно переключишься. Я уверен, что приедешь другой, с очищенной головой. По себе понял — это то, что можно упаковывать и продавать», — сообщил глава Ямала.

Ранее URA.RU сообщало, что Дмитрий Артюхов провел три дня в тундре. Он жил у семьи Пырирко и вел традиционный образ жизни коренных народов Севера.

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Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов порекомендовал топ-менеджерам не только раздавать поручения, но и самим иногда менять обстановку, переключаться на другие дела. Как сообщается в соцсетях правительства Ямала, Артюхов по себе знает, что это помогает перезагрузиться. «Если ты какой-то крутой топ-менеджер, привык всем поручения давать, а тебе говорят — иди чум разбери, реку перейди, — ты точно переключишься. Я уверен, что приедешь другой, с очищенной головой. По себе понял — это то, что можно упаковывать и продавать», — сообщил глава Ямала. Ранее URA.RU сообщало, что Дмитрий Артюхов провел три дня в тундре. Он жил у семьи Пырирко и вел традиционный образ жизни коренных народов Севера.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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