Губернатор ЯНАО призвал предпринимателей строить бани

16 августа 2022 в 12:36 Размер текста - 17 +

Сходить раз в неделю в баню — точно нужно всем северянам, сказал Артюхов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов предложил предпринимателям открывать в городах банные комплексы. Такой досуг необходим жителям округа, передает слова губернатора telegram-канал правительства Ямала. «Вот хочу, честно вам скажу, сделать какой-то „банный кредит“. В „Моем бизнесе“ сделать под 3%, например, на 15 лет, чтоб реально предпринимателю было выгодно. Потому что сходить раз в неделю в баню — точно нужно всем северянам», — сказал он. Губернатор региона также отметил, что во всех больших городах России такие комплексы уже есть. При этом жители округа часто строят бани в гаражах. «Запишу себе — «Банный кредит». У нас есть «чумовой капитал», будет «банный кредит», — предложил Артюхов. Ранее сообщалось, что глава ЯНАО предложил топ-менеджерам ехать в тундру. По мнению руководителя округа, им необходимо не только раздавать поручения, но и самим иногда менять обстановку, переключаться на другие дела.

Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов предложил предпринимателям открывать в городах банные комплексы. Такой досуг необходим жителям округа, передает слова губернатора telegram-канал правительства Ямала. «Вот хочу, честно вам скажу, сделать какой-то „банный кредит“. В „Моем бизнесе“ сделать под 3%, например, на 15 лет, чтоб реально предпринимателю было выгодно. Потому что сходить раз в неделю в баню — точно нужно всем северянам», — сказал он. Губернатор региона также отметил, что во всех больших городах России такие комплексы уже есть. При этом жители округа часто строят бани в гаражах. «Запишу себе — «Банный кредит». У нас есть «чумовой капитал», будет «банный кредит», — предложил Артюхов. Ранее сообщалось, что глава ЯНАО предложил топ-менеджерам ехать в тундру. По мнению руководителя округа, им необходимо не только раздавать поручения, но и самим иногда менять обстановку, переключаться на другие дела.