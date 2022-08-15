В Тюмени придумали, как увеличить число авиарейсов из региона

Субсидии призваны дать тоболякам возможность чаще и больше летать в другие города Фото: Анна Майорова © URA.RU

Правительство Тюменской области хочет выдавать субсидии авиакомпаниям, которые будут совершать полеты по перспективным маршрутам, для стимулирования авиаперевозок. Соответствующий порядок разработан Главным управлением строительства, документ есть в распоряжении URA.RU. Нововведение коснется вылетов из Тобольска.

«Порядок предоставления субсидий авиационным предприятиям на возмещение затрат, связанных с осуществлением регулярных воздушных перевозок пассажиров и багажа из аэропортов с низким годовым объемом пассажирских перевозок. Субсидии предоставляются для развития маршрутов», — говорится в документе, который в настоящее время проходит экспертизу.

В проекте речь идет об аэропортах, пассажиропоток в которых менее 100 тысяч человек в год, а пропускная способность — 380 пассажиров в час. В Тюменской области под эти характеристики подходит только авиагавань в Тобольске.

Субсидии будут предоставлять из областного бюджета. Сначала власти определят перечень перспективных маршрутов, по которым хотелось бы расширить число рейсов. Авиакомпании, в свою очередь, подают заявки с указанием направлений, которые готовы развивать. Размер субсидии будет определяться, исходя из числа выполненных рейсов, затрат на них и за вычетом выручки, которую получил перевозчик.

Ранее URA.RU писало, что тоболяки возмущены стоимостью билетов на рейсы в Москву. Монополист установил цены выше, нежели для вылетов из Тюмени, при этом альтернативы в лице других авиакомпаний у жителей нет.