Путин: США уготовили людям Украины судьбу «пушечного мяса»

Владимир Путин прокомментировал отношения России, Украины и США Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

США и их союзники готовы пожертвовать Украиной и ее жителями, чтобы выступить против России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на Московской конференции по безопасности.

«Для удержания своей гегемонии им [западным странам] нужны конфликты. Именно поэтому они уготовили народу Украины судьбу пушечного мяса, реализовали проект „анти-Россия“, закрывали глаза на распространение неонацистской идеологии, на массовые убийства жителей Донбасса, накачивали и продолжают накачивать киевский режим вооружениями, в том числе тяжелыми», — заявил Путин. Трансляция мероприятия велась на телеканале «Россия 24».

Он добавил, что все происходящее на Украине показывает, что США пытаются затянуть конфликт. Таким же образом Штаты поступают в Азии, Африке и Латинской Америке.

Спецоперацию на территории Украины российский лидер объявил 24 февраля этого года. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ и нацбатов. Цель ВС РФ на этой территории — денацификация, демилитаризация Украины и спасение граждан Донбасса, которые восемь лет страдали от обстрелов украинских националистов.