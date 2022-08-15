Свердловчане, насиловавшие трубой экс-силовика, оспорят приговор

Дело убийц-насильников рассмотрят в Свердловском областном суде Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Верхней Пышмы (Свердловская область) Михаил Иванов, Сергей Чабин и Валерия Дунаева пытаются обжаловать приговор за изнасилование металлической трубой и убийство экс-силовика Дмитрия Чикваркина, которого дети в шутку обвинили в домогательствах. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

«Валерия Дунаева, Михаил Иванов и Сергей Чабин обжалуют приговор по существу», — сообщили в пресс-службе. Также, отметили там, осужденные поспорят с судом об издержках, которые должны выплатить. Заседания назначены на 16 августа.

Чабин и Иванов получили 15 и 19 лет лишения свободы соответственно. Дунаеву отправили в колонию общего режима на 10 лет и один месяц.

Летом 2020 года Дунаева попросила своего сожителя Дмитрия Чикваркина, много лет работавшего в патрульно-постовой службе, посидеть со своей дочкой и ее подружкой. Вернувшись домой, Дунаева услышала от детей, что Чикваркин якобы трогал их «ниже пояса». Тогда она решила отомстить и позвала для этого знакомых Михаила Иванова и Сергея Чабина. Трое свердловчан пришли домой к Чикваркину, избили и изнасиловали его металлической трубой, после чего поехали домой спать. Позднее девочки признались, что просто хотели пошутить, обвиняя мужчину в домогательствах. Чикваркина отвезли в больницу, где он умер от полученных травм.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых ранее сообщал, что Дунаеву, Иванова и Чабина полицейские задержали дома у женщины. Инцидент происходил в одном из садовых товариществ Верхней Пышмы.

Ранее самосуд над обидчиками устроил житель поселка Кольцово под Екатеринбургом. Он решил наказать подростков, которые избили его, и заставил их отжиматься в холод на снегу.