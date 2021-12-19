19 декабря 2021
18 декабря 2021

Екатеринбуржец устроил самосуд над избившими его подростками. «На первый раз простили»

© Служба новостей «URA.RU»
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Об избиении жителя Екатеринбурга подростками стало известно 18 декабря Фото:

Жители поселка Кольцово в Екатеринбурге нашли подростков, которые избили мужчину, и устроили над ними самосуд. Пострадавший мужчина простил подростков и заставил отжиматься на снегу, выплатить моральный ущерб и стоимость лечения.

«Я их заставил спортом чуть-чуть позаниматься. Они все признали, спорить не стали. На первый раз мы простили, вместе со спортсменами провели с ними воспитательную беседу», — цитирует пострадавшего мужчину Е1.

Ранее эти подростки жестоко избили возвращавшегося домой мужчину. Они напали на него и разбили лицо. Проходящая мимо девочка попыталась помочь мужчине. Она начала останавливать машины, которые проезжали мимо места происшествия. Пострадавшего отправили в 23-ю больницу, чтобы провести обследование.

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Жители поселка Кольцово в Екатеринбурге нашли подростков, которые избили мужчину, и устроили над ними самосуд. Пострадавший мужчина простил подростков и заставил отжиматься на снегу, выплатить моральный ущерб и стоимость лечения. «Я их заставил спортом чуть-чуть позаниматься. Они все признали, спорить не стали. На первый раз мы простили, вместе со спортсменами провели с ними воспитательную беседу», — цитирует пострадавшего мужчину Е1. Ранее эти подростки жестоко избили возвращавшегося домой мужчину. Они напали на него и разбили лицо. Проходящая мимо девочка попыталась помочь мужчине. Она начала останавливать машины, которые проезжали мимо места происшествия. Пострадавшего отправили в 23-ю больницу, чтобы провести обследование.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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