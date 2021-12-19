Об избиении жителя Екатеринбурга подростками стало известно 18 декабря Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители поселка Кольцово в Екатеринбурге нашли подростков, которые избили мужчину, и устроили над ними самосуд. Пострадавший мужчина простил подростков и заставил отжиматься на снегу, выплатить моральный ущерб и стоимость лечения.

«Я их заставил спортом чуть-чуть позаниматься. Они все признали, спорить не стали. На первый раз мы простили, вместе со спортсменами провели с ними воспитательную беседу», — цитирует пострадавшего мужчину Е1.

Ранее эти подростки жестоко избили возвращавшегося домой мужчину. Они напали на него и разбили лицо. Проходящая мимо девочка попыталась помочь мужчине. Она начала останавливать машины, которые проезжали мимо места происшествия. Пострадавшего отправили в 23-ю больницу, чтобы провести обследование.