Путин: Запад пытается создать в Тихом океане новое НАТО

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Владимир Путин на собрании законодателей. Санкт-Петербург, путин владимир
Владимир Путин раскрыл новую угрозу от Запада Фото:

Западные страны хотят переманить на свою сторону другие государства и создать новый военный альянс. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на Московской конференции по международной безопасности.

«Мы также видим, что коллективный Запад стремится распространить на Азиатско-Тихоокеанский регион свою блоковую систему по аналогии с НАТО в Европе. С этой целью формируются агрессивные военно-политические союзы, такие как AUKUS и другие», — отметил Птуин. Трансляция мероприятия шла на телеканале «Россия 24».

Кроме того, глава государства озвучил основные цели России в международной политике. По его словам, это снижение напряженности в мире, преодоление угроз и рисков в военно-политической сфере. Он уточнил, что добиться всего этого можно только созданием многополярного мира.

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Западные страны хотят переманить на свою сторону другие государства и создать новый военный альянс. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на Московской конференции по международной безопасности. «Мы также видим, что коллективный Запад стремится распространить на Азиатско-Тихоокеанский регион свою блоковую систему по аналогии с НАТО в Европе. С этой целью формируются агрессивные военно-политические союзы, такие как AUKUS и другие», — отметил Птуин. Трансляция мероприятия шла на телеканале «Россия 24». Кроме того, глава государства озвучил основные цели России в международной политике. По его словам, это снижение напряженности в мире, преодоление угроз и рисков в военно-политической сфере. Он уточнил, что добиться всего этого можно только созданием многополярного мира.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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