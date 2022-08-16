Путин: Запад пытается создать в Тихом океане новое НАТО

16 августа 2022 в 12:51 Размер текста - 17 +

Владимир Путин раскрыл новую угрозу от Запада Фото: Владимир Андреев © URA.RU Западные страны хотят переманить на свою сторону другие государства и создать новый военный альянс. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на Московской конференции по международной безопасности. «Мы также видим, что коллективный Запад стремится распространить на Азиатско-Тихоокеанский регион свою блоковую систему по аналогии с НАТО в Европе. С этой целью формируются агрессивные военно-политические союзы, такие как AUKUS и другие», — отметил Птуин. Трансляция мероприятия шла на телеканале «Россия 24». Кроме того, глава государства озвучил основные цели России в международной политике. По его словам, это снижение напряженности в мире, преодоление угроз и рисков в военно-политической сфере. Он уточнил, что добиться всего этого можно только созданием многополярного мира.

Западные страны хотят переманить на свою сторону другие государства и создать новый военный альянс. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на Московской конференции по международной безопасности. «Мы также видим, что коллективный Запад стремится распространить на Азиатско-Тихоокеанский регион свою блоковую систему по аналогии с НАТО в Европе. С этой целью формируются агрессивные военно-политические союзы, такие как AUKUS и другие», — отметил Птуин. Трансляция мероприятия шла на телеканале «Россия 24». Кроме того, глава государства озвучил основные цели России в международной политике. По его словам, это снижение напряженности в мире, преодоление угроз и рисков в военно-политической сфере. Он уточнил, что добиться всего этого можно только созданием многополярного мира.