Вес рака составил 240 граммов Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Челябинский рыбак Владимир Кирсанов поймал 240-граммового рака, что втрое превышает средний вес представителей этого вида. Фото с трофеем Владимир опубликовал в социальных сетях.

«Около семи лет назад я запустил раков в один из карьеров области. В какой именно, сказать не могу, рыбацкая тайна. Спустя время они развелись. Теперь ловлю и варю», — рассказал URA.RU Кирсанов.

Корреспонденту URA.RU мужчина также отправил фотографии ранее выловленных раков. Вес некоторых составляет 245-граммов. Для сравнения: средний размер раков — это, как правило, 30-70 граммов.

Ранее челябинцам рассказали о лучших днях для рыбалки в августе. По мнению специалистов сервиса «Яндекс. Погода», днями клева стали 13-е,14-е и 15-е числа месяца.

Вес рака в несколько раз превысил среднее значение Фото: Владимир Кирсанов в группе «Рыбалка в Челябинской области, Озера» в «ВКонтакте»