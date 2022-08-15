15 августа 2022

Под Челябинском поймали гигантского рака. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Раки в баре
Вес рака составил 240 граммов Фото:

Челябинский рыбак Владимир Кирсанов поймал 240-граммового рака, что втрое превышает средний вес представителей этого вида. Фото с трофеем Владимир опубликовал в социальных сетях.

«Около семи лет назад я запустил раков в один из карьеров области. В какой именно, сказать не могу, рыбацкая тайна. Спустя время они развелись. Теперь ловлю и варю», — рассказал URA.RU Кирсанов.

Корреспонденту URA.RU мужчина также отправил фотографии ранее выловленных раков. Вес некоторых составляет 245-граммов. Для сравнения: средний размер раков — это, как правило, 30-70 граммов.

Ранее челябинцам рассказали о лучших днях для рыбалки в августе. По мнению специалистов сервиса «Яндекс. Погода», днями клева стали 13-е,14-е и 15-е числа месяца.

Вес рака в несколько раз превысил среднее значение
Фото:
Вес некоторых особей доходит до 245 граммов
Фото:

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Челябинский рыбак Владимир Кирсанов поймал 240-граммового рака, что втрое превышает средний вес представителей этого вида. Фото с трофеем Владимир опубликовал в социальных сетях. «Около семи лет назад я запустил раков в один из карьеров области. В какой именно, сказать не могу, рыбацкая тайна. Спустя время они развелись. Теперь ловлю и варю», — рассказал URA.RU Кирсанов. Корреспонденту URA.RU мужчина также отправил фотографии ранее выловленных раков. Вес некоторых составляет 245-граммов. Для сравнения: средний размер раков — это, как правило, 30-70 граммов. Ранее челябинцам рассказали о лучших днях для рыбалки в августе. По мнению специалистов сервиса «Яндекс. Погода», днями клева стали 13-е,14-е и 15-е числа месяца.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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