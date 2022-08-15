Челябинский рыбак Владимир Кирсанов поймал 240-граммового рака, что втрое превышает средний вес представителей этого вида. Фото с трофеем Владимир опубликовал в социальных сетях. «Около семи лет назад я запустил раков в один из карьеров области. В какой именно, сказать не могу, рыбацкая тайна. Спустя время они развелись. Теперь ловлю и варю», — рассказал URA.RU Кирсанов. Корреспонденту URA.RU мужчина также отправил фотографии ранее выловленных раков. Вес некоторых составляет 245-граммов. Для сравнения: средний размер раков — это, как правило, 30-70 граммов. Ранее челябинцам рассказали о лучших днях для рыбалки в августе. По мнению специалистов сервиса «Яндекс. Погода», днями клева стали 13-е,14-е и 15-е числа месяца.