Telegram оштрафовали на 4 млн за бот с данными российских военных

16 августа 2022 в 13:19 Размер текста - 17 +

Telegram оштрафовали на 4 млн Фото: Денис Моргунов © URA.RU Суд оштрафовал на 4 миллиона рублей мессенджер Telegram. Это произошло из-за того, что мессенджер не удалил бот с данными российских военных. Решение озвучил мировой судья Таганского района Москвы. «Признать виновным Telegram Messenger Inc … по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ и назначить наказание в виде административного штрафа в размере 4 миллионов рублей», — передает слова судьи корреспондент РИА «Новости». Протокол был составлен в связи с тем, что мессенджер не удалил бот с данными российских военных, которые участвовали в спецоперации на Украине. Ранее сотовый оператор «МегаФон» ускорил работу мессенджера Telegram для своих клиентов. Пропускная способность прямых каналов связи увеличилась с 400 Гб/с до 1000 Гб/с.

Суд оштрафовал на 4 миллиона рублей мессенджер Telegram. Это произошло из-за того, что мессенджер не удалил бот с данными российских военных. Решение озвучил мировой судья Таганского района Москвы. «Признать виновным Telegram Messenger Inc … по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ и назначить наказание в виде административного штрафа в размере 4 миллионов рублей», — передает слова судьи корреспондент РИА «Новости». Протокол был составлен в связи с тем, что мессенджер не удалил бот с данными российских военных, которые участвовали в спецоперации на Украине. Ранее сотовый оператор «МегаФон» ускорил работу мессенджера Telegram для своих клиентов. Пропускная способность прямых каналов связи увеличилась с 400 Гб/с до 1000 Гб/с.