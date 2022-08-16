Telegram оштрафовали на 4 млн за бот с данными российских военных

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Telegram оштрафовали на 4 млн Фото:

Суд оштрафовал на 4 миллиона рублей мессенджер Telegram. Это произошло из-за того, что мессенджер не удалил бот с данными российских военных. Решение озвучил мировой судья Таганского района Москвы.

«Признать виновным Telegram Messenger Inc … по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ и назначить наказание в виде административного штрафа в размере 4 миллионов рублей», — передает слова судьи корреспондент РИА «Новости». Протокол был составлен в связи с тем, что мессенджер не удалил бот с данными российских военных, которые участвовали в спецоперации на Украине.

Ранее сотовый оператор «МегаФон» ускорил работу мессенджера Telegram для своих клиентов. Пропускная способность прямых каналов связи увеличилась с 400 Гб/с до 1000 Гб/с.

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Суд оштрафовал на 4 миллиона рублей мессенджер Telegram. Это произошло из-за того, что мессенджер не удалил бот с данными российских военных. Решение озвучил мировой судья Таганского района Москвы. «Признать виновным Telegram Messenger Inc … по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ и назначить наказание в виде административного штрафа в размере 4 миллионов рублей», — передает слова судьи корреспондент РИА «Новости». Протокол был составлен в связи с тем, что мессенджер не удалил бот с данными российских военных, которые участвовали в спецоперации на Украине. Ранее сотовый оператор «МегаФон» ускорил работу мессенджера Telegram для своих клиентов. Пропускная способность прямых каналов связи увеличилась с 400 Гб/с до 1000 Гб/с.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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