Telegram оштрафовали на 4 млн за бот с данными российских военных

Суд оштрафовал на 4 миллиона рублей мессенджер Telegram. Это произошло из-за того, что мессенджер не удалил бот с данными российских военных. Решение озвучил мировой судья Таганского района Москвы.
«Признать виновным Telegram Messenger Inc … по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ и назначить наказание в виде административного штрафа в размере 4 миллионов рублей», — передает слова судьи корреспондент РИА «Новости». Протокол был составлен в связи с тем, что мессенджер не удалил бот с данными российских военных, которые участвовали в спецоперации на Украине.
Ранее сотовый оператор «МегаФон» ускорил работу мессенджера Telegram для своих клиентов. Пропускная способность прямых каналов связи увеличилась с 400 Гб/с до 1000 Гб/с.
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