У самолета «Аэрофлота» отказало оборудование над Тюменью

16 августа 2022 в 14:11 Размер текста - 17 +

У самолета авиакомпании «Аэрофлот» отказала система предупреждения столкновения самолетов в воздухе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В воздушной зоне ответственности Тюмени у самолета авиакомпании «Аэрофлот» отказала система, предназначенная для уменьшения риска столкновения воздушных судов. Информацию об этом опубликовали в telegram-канале «Aviaincident». «16 августа 2022, 02.50, зона ответственности Тюменского РЦ ЕС ОрВД. Командир воздушного судна В-737 доложил об отказе двух комплектов ТКАС (система предупреждения столкновения самолетов в воздухе — прим. ред.) в районе «ОРТОД», следует по маршруту. Выход из зоны рассчитал в 03.25. Самолет В-737-800, RA-73100, рейс AFL1096 Москва (Шереметьево) — Новокузнецк. Эксплуатант ПАО «Аэрофлот», — говорится в сообщении. URA.RU направило письменный запрос в авиакомпанию «Аэрофлот». Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU писало о том, что из-за неблагоприятных погодных условий в Тюменском аэропорту массово задерживаются рейсы.

В воздушной зоне ответственности Тюмени у самолета авиакомпании «Аэрофлот» отказала система, предназначенная для уменьшения риска столкновения воздушных судов. Информацию об этом опубликовали в telegram-канале «Aviaincident». «16 августа 2022, 02.50, зона ответственности Тюменского РЦ ЕС ОрВД. Командир воздушного судна В-737 доложил об отказе двух комплектов ТКАС (система предупреждения столкновения самолетов в воздухе — прим. ред.) в районе «ОРТОД», следует по маршруту. Выход из зоны рассчитал в 03.25. Самолет В-737-800, RA-73100, рейс AFL1096 Москва (Шереметьево) — Новокузнецк. Эксплуатант ПАО «Аэрофлот», — говорится в сообщении. URA.RU направило письменный запрос в авиакомпанию «Аэрофлот». Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU писало о том, что из-за неблагоприятных погодных условий в Тюменском аэропорту массово задерживаются рейсы.