Самолет UTair не смог улететь из Тюмени в ХМАО

11 августа 2022 в 13:34 Размер текста - 17 +

Экипаж самолета вынужден был вернуться на стоянку Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Самолет UTair не смог вылететь из тюменского аэропорта Рощино в Урай (ХМАО). Экипаж вынужденно вернулся на стоянку, сообщает telegram-канал Aviaincident. «Возврат с исполнительного старта. Сработала сигнализация не взлетной конфигурации. Экипаж зарулил на стоянку. Метеоусловия: ветер 320 западный, погода хорошая. Рейс UTA225 Тюмень (Рощино) — Урай. Эксплуатант ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр»», — сказано в сообщении. Агентство обратилось за комментарием к представителям авиакомпании. В пресс-службе UTair пообещали предоставить информацию позже. Ранее URA.RU рассказывало, что самолет этого же авиаперевозчика, летевший из Сочи в Сургут, продолжил полет даже после обнаружения неисправности.

Самолет UTair не смог вылететь из тюменского аэропорта Рощино в Урай (ХМАО). Экипаж вынужденно вернулся на стоянку, сообщает telegram-канал Aviaincident. «Возврат с исполнительного старта. Сработала сигнализация не взлетной конфигурации. Экипаж зарулил на стоянку. Метеоусловия: ветер 320 западный, погода хорошая. Рейс UTA225 Тюмень (Рощино) — Урай. Эксплуатант ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр»», — сказано в сообщении. Агентство обратилось за комментарием к представителям авиакомпании. В пресс-службе UTair пообещали предоставить информацию позже. Ранее URA.RU рассказывало, что самолет этого же авиаперевозчика, летевший из Сочи в Сургут, продолжил полет даже после обнаружения неисправности.