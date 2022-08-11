Самолет UTair не смог улететь из Тюмени в ХМАО

Самолет UTair не смог вылететь из тюменского аэропорта Рощино в Урай (ХМАО). Экипаж вынужденно вернулся на стоянку, сообщает telegram-канал Aviaincident.
«Возврат с исполнительного старта. Сработала сигнализация не взлетной конфигурации. Экипаж зарулил на стоянку. Метеоусловия: ветер 320 западный, погода хорошая. Рейс UTA225 Тюмень (Рощино) — Урай. Эксплуатант ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр»», — сказано в сообщении.
Агентство обратилось за комментарием к представителям авиакомпании. В пресс-службе UTair пообещали предоставить информацию позже. Ранее URA.RU рассказывало, что самолет этого же авиаперевозчика, летевший из Сочи в Сургут, продолжил полет даже после обнаружения неисправности.
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