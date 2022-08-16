IKEA ликвидирует российскую «дочку»

Шведская компания IKEA приняла решение о ликвидации дочерней компании в России. Данные об этом есть в аналитической системе «СПАРК-Интерфакс».
«Единственный участник ООО „Икеа Дом“ — Ingka Holding Europe B.V. — принял решение о ликвидации компании.„Икеа Дом“ управляет магазинами „ИКЕА“ в России», — приводит информацию издание «Интерфакс».
IKEA, как и некоторые другие зарубежные компании, приняла решение об уходе с российского рынка из-за антироссийских санкций Запада, которые были введены после начала вынужденной спецоперации на Украине. При этом одни компании продали свой бизнес, а другие решили окончательно покинуть рынок, ликвидировав «дочки» в РФ.
Ранее IKEA закрыла все магазины в РФ. Перед уходом с рынка шведская сеть стала распродавать товары, находящиеся на российских складах, сама распродажа закончилась в середине августа этого года. Теперь компания займется обработкой заказов, уточняет агентство Vse42.Ru. Срок доставки оформленных заказов продлили на август и сентябрь, передает телеканал 360.
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