IKEA ликвидирует российскую «дочку»

16 августа 2022 в 14:14 Размер текста - 17 +

«Икеа Дом» управляет магазинами «ИКЕА» в России Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Шведская компания IKEA приняла решение о ликвидации дочерней компании в России. Данные об этом есть в аналитической системе «СПАРК-Интерфакс». «Единственный участник ООО „Икеа Дом“ — Ingka Holding Europe B.V. — принял решение о ликвидации компании.„Икеа Дом“ управляет магазинами „ИКЕА“ в России», — приводит информацию издание «Интерфакс». IKEA, как и некоторые другие зарубежные компании, приняла решение об уходе с российского рынка из-за антироссийских санкций Запада, которые были введены после начала вынужденной спецоперации на Украине. При этом одни компании продали свой бизнес, а другие решили окончательно покинуть рынок, ликвидировав «дочки» в РФ. Ранее IKEA закрыла все магазины в РФ. Перед уходом с рынка шведская сеть стала распродавать товары, находящиеся на российских складах, сама распродажа закончилась в середине августа этого года. Теперь компания займется обработкой заказов, уточняет агентство Vse42.Ru. Срок доставки оформленных заказов продлили на август и сентябрь, передает телеканал 360.

Шведская компания IKEA приняла решение о ликвидации дочерней компании в России. Данные об этом есть в аналитической системе «СПАРК-Интерфакс». «Единственный участник ООО „Икеа Дом“ — Ingka Holding Europe B.V. — принял решение о ликвидации компании.„Икеа Дом“ управляет магазинами „ИКЕА“ в России», — приводит информацию издание «Интерфакс». IKEA, как и некоторые другие зарубежные компании, приняла решение об уходе с российского рынка из-за антироссийских санкций Запада, которые были введены после начала вынужденной спецоперации на Украине. При этом одни компании продали свой бизнес, а другие решили окончательно покинуть рынок, ликвидировав «дочки» в РФ. Ранее IKEA закрыла все магазины в РФ. Перед уходом с рынка шведская сеть стала распродавать товары, находящиеся на российских складах, сама распродажа закончилась в середине августа этого года. Теперь компания займется обработкой заказов, уточняет агентство Vse42.Ru. Срок доставки оформленных заказов продлили на август и сентябрь, передает телеканал 360.