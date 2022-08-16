В Эстонии демонтировали советский памятник танку Т-34

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В Эстонии демонтировали памятник танку T-34 Фото:

В Эстонии демонтировали советский памятник танку Т-34. Об этом сообщает портал государственного телерадиовещания ERR.

«Около 8:30 прибыли два прицепных крана сил обороны страны. В 9 часов кран начал поднимать танк с постамента. Также использовался экскаватор. В 10:10 к танку прикрепили тросы и лебедки и началось осторожное движение танка. В 11 часов танк наконец поставили на прицеп, а в 11:22 начался его путь в эстонский военный музей», — пишет портал.

Танк Т-34 будет доставлен в Эстонский военный музей, который занимается сохранением, исследованием и представлением военной истории и культурного наследия. 16 августа начались работы по демонтажу памятника, во время чего полиция перекрыла работу, ведущую к нему. А накануне полицией был введен комендантский час.

«Это означает, что нахождение людей на этой территории запрещено, а движение и стоянка автомобилей запрещена. Запретная зона четко обозначена дорожными знаками, и есть сотрудники полиции, которые при необходимости направляют людей на объезд», — пояснил начальник нарвского полицейского участка Индрек Пюви.

В Эстонии ранее пообещали лишать вида на жительство иностранцев, которые выступают против сноса советских памятников. Премьер Эстонии заверила, что танк-памятник Т-34 переместят из Нарвы, передавал MK.RU.

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В Эстонии демонтировали советский памятник танку Т-34. Об этом сообщает портал государственного телерадиовещания ERR. «Около 8:30 прибыли два прицепных крана сил обороны страны. В 9 часов кран начал поднимать танк с постамента. Также использовался экскаватор. В 10:10 к танку прикрепили тросы и лебедки и началось осторожное движение танка. В 11 часов танк наконец поставили на прицеп, а в 11:22 начался его путь в эстонский военный музей», — пишет портал. Танк Т-34 будет доставлен в Эстонский военный музей, который занимается сохранением, исследованием и представлением военной истории и культурного наследия. 16 августа начались работы по демонтажу памятника, во время чего полиция перекрыла работу, ведущую к нему. А накануне полицией был введен комендантский час. «Это означает, что нахождение людей на этой территории запрещено, а движение и стоянка автомобилей запрещена. Запретная зона четко обозначена дорожными знаками, и есть сотрудники полиции, которые при необходимости направляют людей на объезд», — пояснил начальник нарвского полицейского участка Индрек Пюви. В Эстонии ранее пообещали лишать вида на жительство иностранцев, которые выступают против сноса советских памятников. Премьер Эстонии заверила, что танк-памятник Т-34 переместят из Нарвы, передавал MK.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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