В Эстонии лишат вида на жительство сторонников наследия СССР

16 августа 2022 в 13:38 Размер текста - 17 +

В Эстонии иностранцев лишат вида на жительство, если они воспротивятся сносу советских памятников в стране Фото: Владимир Андреев © URA.RU Если иностранец в Эстонии выступит против демонтажа советских памятников, его лишат вида на жительство. Об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу. «Если кто-то из находящихся в Эстонии на основании вида на жительство иностранцев решит выступить против демонтажа советских памятников, то ему нужно учесть вероятность аннулирования его ВНЖ», — пояснил он. Данное заявление он сделал в ходе пресс-конференции, посвященной перемещению памятников советской войны в Нарве. Трансляция велась на сайте правительства Эстонии. В Кремле возмутились решением властей Эстонии о сносе памятников. «Это возмутительно», — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее премьер Эстонии Кая Каллас заявила, что правительство страны приняло решение о немедленном сносе до 400 советских памятников.

Если иностранец в Эстонии выступит против демонтажа советских памятников, его лишат вида на жительство. Об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу. «Если кто-то из находящихся в Эстонии на основании вида на жительство иностранцев решит выступить против демонтажа советских памятников, то ему нужно учесть вероятность аннулирования его ВНЖ», — пояснил он. Данное заявление он сделал в ходе пресс-конференции, посвященной перемещению памятников советской войны в Нарве. Трансляция велась на сайте правительства Эстонии. В Кремле возмутились решением властей Эстонии о сносе памятников. «Это возмутительно», — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее премьер Эстонии Кая Каллас заявила, что правительство страны приняло решение о немедленном сносе до 400 советских памятников.