В Эстонии лишат вида на жительство сторонников наследия СССР

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Митинг КПРФ за отмену выборов на Пушкинской площади. Москва, ссср, советский союз, памятник пушкину, кпрф, пушкинская площадь, митинг, протест, коммунисты
В Эстонии иностранцев лишат вида на жительство, если они воспротивятся сносу советских памятников в стране Фото:

Если иностранец в Эстонии выступит против демонтажа советских памятников, его лишат вида на жительство. Об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу.

«Если кто-то из находящихся в Эстонии на основании вида на жительство иностранцев решит выступить против демонтажа советских памятников, то ему нужно учесть вероятность аннулирования его ВНЖ», — пояснил он. Данное заявление он сделал в ходе пресс-конференции, посвященной перемещению памятников советской войны в Нарве. Трансляция велась на сайте правительства Эстонии.

В Кремле возмутились решением властей Эстонии о сносе памятников. «Это возмутительно», — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее премьер Эстонии Кая Каллас заявила, что правительство страны приняло решение о немедленном сносе до 400 советских памятников.

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Если иностранец в Эстонии выступит против демонтажа советских памятников, его лишат вида на жительство. Об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу. «Если кто-то из находящихся в Эстонии на основании вида на жительство иностранцев решит выступить против демонтажа советских памятников, то ему нужно учесть вероятность аннулирования его ВНЖ», — пояснил он. Данное заявление он сделал в ходе пресс-конференции, посвященной перемещению памятников советской войны в Нарве. Трансляция велась на сайте правительства Эстонии. В Кремле возмутились решением властей Эстонии о сносе памятников. «Это возмутительно», — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее премьер Эстонии Кая Каллас заявила, что правительство страны приняло решение о немедленном сносе до 400 советских памятников.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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