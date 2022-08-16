В Эстонии лишат вида на жительство сторонников наследия СССР

Если иностранец в Эстонии выступит против демонтажа советских памятников, его лишат вида на жительство. Об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу.
«Если кто-то из находящихся в Эстонии на основании вида на жительство иностранцев решит выступить против демонтажа советских памятников, то ему нужно учесть вероятность аннулирования его ВНЖ», — пояснил он. Данное заявление он сделал в ходе пресс-конференции, посвященной перемещению памятников советской войны в Нарве. Трансляция велась на сайте правительства Эстонии.
В Кремле возмутились решением властей Эстонии о сносе памятников. «Это возмутительно», — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее премьер Эстонии Кая Каллас заявила, что правительство страны приняло решение о немедленном сносе до 400 советских памятников.
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Если иностранец в Эстонии выступит против демонтажа советских памятников, его лишат вида на жительство. Об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу. «Если кто-то из находящихся в Эстонии на основании вида на жительство иностранцев решит выступить против демонтажа советских памятников, то ему нужно учесть вероятность аннулирования его ВНЖ», — пояснил он. Данное заявление он сделал в ходе пресс-конференции, посвященной перемещению памятников советской войны в Нарве. Трансляция велась на сайте правительства Эстонии. В Кремле возмутились решением властей Эстонии о сносе памятников. «Это возмутительно», — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее премьер Эстонии Кая Каллас заявила, что правительство страны приняло решение о немедленном сносе до 400 советских памятников.