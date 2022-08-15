Против заведующей общежитием ЮУрГУ возбудили новые уголовные дела

Женщина фиктивно устраивала на работу своих родных Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В отношении заведующей студенческим общежитием Южно-Уральского госуниверситета Юлии Приходько возбудили новые уголовные дела. По данным источника URA.RU, она фиктивно трудоустроила не одного, а нескольких человек, и за всех получала зарплату.

«Изначально возбудили дело по фиктивному трудоустройству в вуз знакомой подозреваемой, но в ходе следствия было установлено, что за полтора года женщина также по документам приняла на работу своих родственников. Общая сумма хищения составила более миллиона рублей», — рассказал источник.

Уголовные дела возбуждены по ч.3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). В пресс-службе ГУ МВД региона факт возбуждения уголовных дел подтвердили. Ранее в ведомстве рассказали подробности первого дела. Знакомая заведующей пошла на фиктивное трудоустройство сознательно, так как ей нужен был трудовой стаж для получения ипотечного кредита.

В пресс-службе ЮУрГУ URA.RU cообщили, что уголовное дело в отношении Приходько действительно возбуждено. Вуз оказывает содействие правоохранительным органам. От работы сотрудница не отстранена.