Ребенка с травмой спины отказались везти в Курган на вертолете

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пробег на призы кавалера
Медики везли 14-летнего подростка с переломом позвоночника из Шадринска в Курган на машине скорой вместо вертолета Фото:

Подростка с переломом позвоночника в двух местах неделю лечили в Шадринской БСМП массажами и не предоставили вертолет для транспортировки на операцию в Курган. Пациента доставили в Центр им. Илизарова из Шадринска на машине скорой помощи, рассказала URA.RU мама мальчика.

«Сын с другом играли рядом с песчаным карьером, который не охраняется. Он оступился и упал в карьер. В результате получил перелом двух позвонков в поясничном отделе. В Шадринской БСМП его неделю лечили массажами, прогреванием и мазями. С помощью знакомых и друзей мы обратились в Центр им. Илизарова, где ребенка согласились принять на лечение. Учитывая травму, ему должны были вызвать вертолет для транспортировки (курганские врачи сказали, чтобы шадринская больница вызвала борт), но нам почему-то отказали. Сына повезли на машине скорой помощи в Курган», — рассказала мама пострадавшего мальчика.

Собеседница отметила, что в Шадринске ребенку поставили неправильный диагноз (перелом одного позвонка со смещением). В Центре Илизарова после обследования подростку срочно провели операцию, сейчас он идет на поправку. По словам мамы, из-за промедления в лечении сын мог остаться инвалидом. Вместе с тем, она благодарна бригаде скорой помощи за удачную транспортировку сына и моральную поддержку, которую медики ему оказали во время двухчасовой дороги в Курган.

URA.RU направило запрос в департамент здравоохранения Курганской области с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации материала ответ не поступил.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Тысячи курганцев читают наши новости в телеграме. Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Курганистан»

Подростка с переломом позвоночника в двух местах неделю лечили в Шадринской БСМП массажами и не предоставили вертолет для транспортировки на операцию в Курган. Пациента доставили в Центр им. Илизарова из Шадринска на машине скорой помощи, рассказала URA.RU мама мальчика. «Сын с другом играли рядом с песчаным карьером, который не охраняется. Он оступился и упал в карьер. В результате получил перелом двух позвонков в поясничном отделе. В Шадринской БСМП его неделю лечили массажами, прогреванием и мазями. С помощью знакомых и друзей мы обратились в Центр им. Илизарова, где ребенка согласились принять на лечение. Учитывая травму, ему должны были вызвать вертолет для транспортировки (курганские врачи сказали, чтобы шадринская больница вызвала борт), но нам почему-то отказали. Сына повезли на машине скорой помощи в Курган», — рассказала мама пострадавшего мальчика. Собеседница отметила, что в Шадринске ребенку поставили неправильный диагноз (перелом одного позвонка со смещением). В Центре Илизарова после обследования подростку срочно провели операцию, сейчас он идет на поправку. По словам мамы, из-за промедления в лечении сын мог остаться инвалидом. Вместе с тем, она благодарна бригаде скорой помощи за удачную транспортировку сына и моральную поддержку, которую медики ему оказали во время двухчасовой дороги в Курган. URA.RU направило запрос в департамент здравоохранения Курганской области с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации материала ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...