Ребенка с травмой спины отказались везти в Курган на вертолете

Медики везли 14-летнего подростка с переломом позвоночника из Шадринска в Курган на машине скорой вместо вертолета Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Подростка с переломом позвоночника в двух местах неделю лечили в Шадринской БСМП массажами и не предоставили вертолет для транспортировки на операцию в Курган. Пациента доставили в Центр им. Илизарова из Шадринска на машине скорой помощи, рассказала URA.RU мама мальчика.

«Сын с другом играли рядом с песчаным карьером, который не охраняется. Он оступился и упал в карьер. В результате получил перелом двух позвонков в поясничном отделе. В Шадринской БСМП его неделю лечили массажами, прогреванием и мазями. С помощью знакомых и друзей мы обратились в Центр им. Илизарова, где ребенка согласились принять на лечение. Учитывая травму, ему должны были вызвать вертолет для транспортировки (курганские врачи сказали, чтобы шадринская больница вызвала борт), но нам почему-то отказали. Сына повезли на машине скорой помощи в Курган», — рассказала мама пострадавшего мальчика.

Собеседница отметила, что в Шадринске ребенку поставили неправильный диагноз (перелом одного позвонка со смещением). В Центре Илизарова после обследования подростку срочно провели операцию, сейчас он идет на поправку. По словам мамы, из-за промедления в лечении сын мог остаться инвалидом. Вместе с тем, она благодарна бригаде скорой помощи за удачную транспортировку сына и моральную поддержку, которую медики ему оказали во время двухчасовой дороги в Курган.

URA.RU направило запрос в департамент здравоохранения Курганской области с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации материала ответ не поступил.