Мандат челябинского парламента получит человек Рашникова

16 августа 2022 в 20:41 Размер текста - 17 +

Мандаты ЗСО победителям выборов вручили лишь два года назад Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Мандат заксобрания Челябинской области, который досрочно сдаст Андрей Еремин, получит начальник управления делами и социальным развитием ПАО «ММК» Алексей Коваленко. Об этом URA.RU сообщили источники в региональном отделении «Единой России». «После того, как депутаты примут досрочное сложение полномочий Еремина, его мандат должен перейти другому участвовавшему в выборах по списку „ЕР“ человеку. На данный момент речь идет о Коваленко. Фактически один представляющий Магнитогорск человек Рашникова меняется на другого», — пояснил инсайдер. «Окончательное решение будет принято после консультаций. В том числе с губернатором и лидером регионального отделения партии Алексеем Текслером», — пояснили агентству в региональном исполкоме «Единой России». Директор по экономике ММК Андрей Еремин избрался в состав ЗСО по спискам «ЕР» осенью 2020 года, заявление об отставке подал в августе 2022 года. Коваленко исполнилось 47 лет. На нынешнюю должность он перешел в марте 2021 года с поста директора Центральной медико-санитарной части ММК.

Мандат заксобрания Челябинской области, который досрочно сдаст Андрей Еремин, получит начальник управления делами и социальным развитием ПАО «ММК» Алексей Коваленко. Об этом URA.RU сообщили источники в региональном отделении «Единой России». «После того, как депутаты примут досрочное сложение полномочий Еремина, его мандат должен перейти другому участвовавшему в выборах по списку „ЕР“ человеку. На данный момент речь идет о Коваленко. Фактически один представляющий Магнитогорск человек Рашникова меняется на другого», — пояснил инсайдер. «Окончательное решение будет принято после консультаций. В том числе с губернатором и лидером регионального отделения партии Алексеем Текслером», — пояснили агентству в региональном исполкоме «Единой России». Директор по экономике ММК Андрей Еремин избрался в состав ЗСО по спискам «ЕР» осенью 2020 года, заявление об отставке подал в августе 2022 года. Коваленко исполнилось 47 лет. На нынешнюю должность он перешел в марте 2021 года с поста директора Центральной медико-санитарной части ММК.