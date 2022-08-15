Мандат челябинского парламента получит человек Рашникова

Мандат заксобрания Челябинской области, который досрочно сдаст Андрей Еремин, получит начальник управления делами и социальным развитием ПАО «ММК» Алексей Коваленко. Об этом URA.RU сообщили источники в региональном отделении «Единой России».
«После того, как депутаты примут досрочное сложение полномочий Еремина, его мандат должен перейти другому участвовавшему в выборах по списку „ЕР“ человеку. На данный момент речь идет о Коваленко. Фактически один представляющий Магнитогорск человек Рашникова меняется на другого», — пояснил инсайдер.
«Окончательное решение будет принято после консультаций. В том числе с губернатором и лидером регионального отделения партии Алексеем Текслером», — пояснили агентству в региональном исполкоме «Единой России».
Директор по экономике ММК Андрей Еремин избрался в состав ЗСО по спискам «ЕР» осенью 2020 года, заявление об отставке подал в августе 2022 года. Коваленко исполнилось 47 лет. На нынешнюю должность он перешел в марте 2021 года с поста директора Центральной медико-санитарной части ММК.
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