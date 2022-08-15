15 августа 2022

Пермский фермер выращивает перспективный злаковый гибрид

© Служба новостей «URA.RU»
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Уборка зерновых в Херсонской области. Херсон, пшеница, зерно, сельское хозяйство, херсон, уборка зерна
Экспериментальный посев удался Фото:

Фермер из деревни Редькино Октябрьского городского округа (Пермский край) выращивает новую перспективную зерновую культуру. Об этом сообщает глава округа Георгий Поезжаев в своем telegram-канале.

«Новая для нас культура — тритикале. Это гибрид пшеницы и ржи. Она выращена на полях КФХ Балеевских В.В, деревня Редькино», — сообщил глава округа.

Тритикале обладает повышенной морозостойкостью, устойчивостью против грибковых и вирусных болезней, пониженной требовательностью к плодородию почвы. Содержание белка в зерне тритикале выше, чем у пшеницы на 1-1,5% и на 3-4%, чем у ржи. Тритикале считают перспективной культурой для получения хлебопекарной муки и других пищевых продуктов, таких как печенье, макароны, тесто для пиццы и сухие завтраки.

Ранее URA.RU рассказывало, что пермский фермер ищет способ спасти от убоя коров особой породы. Речь — о голштинской породе.

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Фермер из деревни Редькино Октябрьского городского округа (Пермский край) выращивает новую перспективную зерновую культуру. Об этом сообщает глава округа Георгий Поезжаев в своем telegram-канале. «Новая для нас культура — тритикале. Это гибрид пшеницы и ржи. Она выращена на полях КФХ Балеевских В.В, деревня Редькино», — сообщил глава округа. Тритикале обладает повышенной морозостойкостью, устойчивостью против грибковых и вирусных болезней, пониженной требовательностью к плодородию почвы. Содержание белка в зерне тритикале выше, чем у пшеницы на 1-1,5% и на 3-4%, чем у ржи. Тритикале считают перспективной культурой для получения хлебопекарной муки и других пищевых продуктов, таких как печенье, макароны, тесто для пиццы и сухие завтраки. Ранее URA.RU рассказывало, что пермский фермер ищет способ спасти от убоя коров особой породы. Речь — о голштинской породе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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