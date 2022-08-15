Пермский фермер выращивает перспективный злаковый гибрид

16 августа 2022 в 16:06 Размер текста - 17 +

Экспериментальный посев удался Фото: Таисия Воронцова © URA.RU Фермер из деревни Редькино Октябрьского городского округа (Пермский край) выращивает новую перспективную зерновую культуру. Об этом сообщает глава округа Георгий Поезжаев в своем telegram-канале. «Новая для нас культура — тритикале. Это гибрид пшеницы и ржи. Она выращена на полях КФХ Балеевских В.В, деревня Редькино», — сообщил глава округа. Тритикале обладает повышенной морозостойкостью, устойчивостью против грибковых и вирусных болезней, пониженной требовательностью к плодородию почвы. Содержание белка в зерне тритикале выше, чем у пшеницы на 1-1,5% и на 3-4%, чем у ржи. Тритикале считают перспективной культурой для получения хлебопекарной муки и других пищевых продуктов, таких как печенье, макароны, тесто для пиццы и сухие завтраки. Ранее URA.RU рассказывало, что пермский фермер ищет способ спасти от убоя коров особой породы. Речь — о голштинской породе.

Фермер из деревни Редькино Октябрьского городского округа (Пермский край) выращивает новую перспективную зерновую культуру. Об этом сообщает глава округа Георгий Поезжаев в своем telegram-канале. «Новая для нас культура — тритикале. Это гибрид пшеницы и ржи. Она выращена на полях КФХ Балеевских В.В, деревня Редькино», — сообщил глава округа. Тритикале обладает повышенной морозостойкостью, устойчивостью против грибковых и вирусных болезней, пониженной требовательностью к плодородию почвы. Содержание белка в зерне тритикале выше, чем у пшеницы на 1-1,5% и на 3-4%, чем у ржи. Тритикале считают перспективной культурой для получения хлебопекарной муки и других пищевых продуктов, таких как печенье, макароны, тесто для пиццы и сухие завтраки. Ранее URA.RU рассказывало, что пермский фермер ищет способ спасти от убоя коров особой породы. Речь — о голштинской породе.