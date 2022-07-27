Пермский фермер ищет способ спасти от убоя коров особой породы

Женщина арендует ферму для своего небольшого стада Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В поселке Полазна Пермского края поголовье коров суксунской породы может пойти на убой. Сейчас владелец домашних животных, фермер Лилия Пичугина ищет средства, чтобы сохранить небольшое стадо. По ее словам, продажа молочной продукции не приносит ей большой прибыли. При этом женщина вынуждена оплачивать аренду здания фермы, в котором содержит стадо. О сложной ситуации пермячка рассказывает в паблике «Подворье Светозары» соцсети «ВКонтакте».

«Почти год мыкаюсь с коровами. Да, места мне нигде нет. На колбасу [стадо] отправить духу не хватает. Ситуация вынуждает меня выставить на продажу четырех черно-пестрых телок годовалого возраста. Одна из них — чистопородная голштинка (голштинская порода — прим. URA.RU)», — делится со своими подписчиками Пичугина. Женщина отмечает, что ей уже поступили предложения перевести свое хозяйство в Удмуртию и Владимирскую область.

Фермер также признается, что деньги на поддержание стада ей жертвуют обычные граждане, но эта сумма совсем незначительная. Подписчики паблика «Подворье Светозары» попросили неравнодушных пермяков поделиться идеями помощи фермеру, а также объявили о сборе денег для ее поголовья. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу министерства агропромкомплекса Пермского края. К моменту публикации материала ответ минагро не последовал.

В открытых источниках сообщается, что суксунская порода коров была выведена в 19 веке путем скрещивания местного скота с быками красной датской породы. Она дает молоко высокой жирности.

Ранее URA.RU рассказывало о сельхозкооперативе «Северный», расположенном в городе Соликамск. Несколько лет назад он оказался в сложной финансовой ситуации. Его собственники обращались за помощью властей, чтобы спасти поголовье крупного рогатого скота. Привлечь внимание к проблеме сельхозпредприятия также пытались жители Соликамска. Однако большая часть стада в итоге была отправлена на убой.