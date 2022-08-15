15 августа 2022

Пермский фонд капремонта уличили в нарушении закона

© Служба новостей «URA.RU»
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Капитальный ремонт крыши жилого здания. ЖКХ. Челябинск, жкх, капремонт, жилищный фонд
Пермское УФАС возбудило дело в отношении краевого фонда капремонта Фото:

Антимонопольщики возбудили дело в отношении краевого фонда капитального ремонта. По мнению Пермского УФАС, фонд не имел права заключать контракт с ООО «УралСтройАльянс» на проведение контроля за ремонтом домов, так как эта же организация занималась и ремонтом. Об этом ведомство сообщает в соцсетях.

«В феврале фонд капремонта заключил контракт с ООО „УралСтройАльянс“ на ремонт многоквартирных домов в поселке Ныроб Чердынского района (Пермский край), а в марте с ними же заключили контракт на контроль за осуществлением этого самого ремонта. В результате сложилась ситуация, что подрядчик должен был контролировать сам себя, что недопустимо», — пояснили в ведомстве.

УФАС возбудило дело по выявленным нарушениям. Первое рассмотрение назначено на 23 августа.

Ранее агентство уже писало, что краевой фонд капремонта решил снести в Перми один из домов в центре города. Жильцы были возмущены неожиданным решением, они считают, что это делается специально.

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Антимонопольщики возбудили дело в отношении краевого фонда капитального ремонта. По мнению Пермского УФАС, фонд не имел права заключать контракт с ООО «УралСтройАльянс» на проведение контроля за ремонтом домов, так как эта же организация занималась и ремонтом. Об этом ведомство сообщает в соцсетях. «В феврале фонд капремонта заключил контракт с ООО „УралСтройАльянс“ на ремонт многоквартирных домов в поселке Ныроб Чердынского района (Пермский край), а в марте с ними же заключили контракт на контроль за осуществлением этого самого ремонта. В результате сложилась ситуация, что подрядчик должен был контролировать сам себя, что недопустимо», — пояснили в ведомстве. УФАС возбудило дело по выявленным нарушениям. Первое рассмотрение назначено на 23 августа. Ранее агентство уже писало, что краевой фонд капремонта решил снести в Перми один из домов в центре города. Жильцы были возмущены неожиданным решением, они считают, что это делается специально.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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