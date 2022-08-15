Пермский фонд капремонта уличили в нарушении закона

16 августа 2022 в 15:34 Размер текста - 17 +

Пермское УФАС возбудило дело в отношении краевого фонда капремонта Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Антимонопольщики возбудили дело в отношении краевого фонда капитального ремонта. По мнению Пермского УФАС, фонд не имел права заключать контракт с ООО «УралСтройАльянс» на проведение контроля за ремонтом домов, так как эта же организация занималась и ремонтом. Об этом ведомство сообщает в соцсетях. «В феврале фонд капремонта заключил контракт с ООО „УралСтройАльянс“ на ремонт многоквартирных домов в поселке Ныроб Чердынского района (Пермский край), а в марте с ними же заключили контракт на контроль за осуществлением этого самого ремонта. В результате сложилась ситуация, что подрядчик должен был контролировать сам себя, что недопустимо», — пояснили в ведомстве. УФАС возбудило дело по выявленным нарушениям. Первое рассмотрение назначено на 23 августа. Ранее агентство уже писало, что краевой фонд капремонта решил снести в Перми один из домов в центре города. Жильцы были возмущены неожиданным решением, они считают, что это делается специально.

Антимонопольщики возбудили дело в отношении краевого фонда капитального ремонта. По мнению Пермского УФАС, фонд не имел права заключать контракт с ООО «УралСтройАльянс» на проведение контроля за ремонтом домов, так как эта же организация занималась и ремонтом. Об этом ведомство сообщает в соцсетях. «В феврале фонд капремонта заключил контракт с ООО „УралСтройАльянс“ на ремонт многоквартирных домов в поселке Ныроб Чердынского района (Пермский край), а в марте с ними же заключили контракт на контроль за осуществлением этого самого ремонта. В результате сложилась ситуация, что подрядчик должен был контролировать сам себя, что недопустимо», — пояснили в ведомстве. УФАС возбудило дело по выявленным нарушениям. Первое рассмотрение назначено на 23 августа. Ранее агентство уже писало, что краевой фонд капремонта решил снести в Перми один из домов в центре города. Жильцы были возмущены неожиданным решением, они считают, что это делается специально.