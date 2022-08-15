В Кургане обсуждают причины отставки главы провластного СМИ

Причиной претензий, возникших в правительстве области к исполняющему обязанностями гендиректора издательского дома «Новый мир» Александру Скорбенко, назвали излишнюю мягкость руководителя по отношению к главам районных газет. Об этом URA.RU на основе анонимности сообщили источники, приближенные к региональным властям.
«Скорбенко недостаточно жестко, не „по-шумковски“, руководит главами районных газет, совсем их не контролирует», — намекнули источники. По их словам, глава «Нового мира» мало влияет и плохо следит за тем, что делают главреды филиалов в округах. Иногда публикуются спорные материалы на страницах газет.
Кроме того, в качестве примера приводится руководитель половинской газеты «Вестник района» (филиал ИД «Новый мир») Галина Абрамова. На ее странице в соцсети «ВКонтакте» был размещен видеоролик сомнительного содержания на тему Украины. Такой же ролик ранее появился на странице курганского депутата Ивана Камшилова. Именно из-за него к депутату приходила полиция.
«Абрамова также состоит в Союзе журналистов России. Неужели даже коллеги не видят, что постят на ее странице, и не рассказали, как обезопасить свои соцсети», — отметил инсайдер. Также есть мнение, что бывшие главреды не до конца смирились с реорганизацией районных СМИ в единый холдинг, поэтому могут отчасти игнорировать нынешнего руководителя «Нового мира». От Скорбенко при его назначении ждали совсем иной эффективности в руководстве районными журналистами. От комментариев Абрамова предпочла воздержаться. По рабочему телефону Скорбенко дозвониться не удалось.
Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане собираются уволить главу принадлежащего правительству издания. «Новым миром» уже больше года руководит во временном статусе вернувшийся из Тюмени журналист Скорбенко.
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Причиной претензий, возникших в правительстве области к исполняющему обязанностями гендиректора издательского дома «Новый мир» Александру Скорбенко, назвали излишнюю мягкость руководителя по отношению к главам районных газет. Об этом URA.RU на основе анонимности сообщили источники, приближенные к региональным властям. «Скорбенко недостаточно жестко, не „по-шумковски“, руководит главами районных газет, совсем их не контролирует», — намекнули источники. По их словам, глава «Нового мира» мало влияет и плохо следит за тем, что делают главреды филиалов в округах. Иногда публикуются спорные материалы на страницах газет. Кроме того, в качестве примера приводится руководитель половинской газеты «Вестник района» (филиал ИД «Новый мир») Галина Абрамова. На ее странице в соцсети «ВКонтакте» был размещен видеоролик сомнительного содержания на тему Украины. Такой же ролик ранее появился на странице курганского депутата Ивана Камшилова. Именно из-за него к депутату приходила полиция. «Абрамова также состоит в Союзе журналистов России. Неужели даже коллеги не видят, что постят на ее странице, и не рассказали, как обезопасить свои соцсети», — отметил инсайдер. Также есть мнение, что бывшие главреды не до конца смирились с реорганизацией районных СМИ в единый холдинг, поэтому могут отчасти игнорировать нынешнего руководителя «Нового мира». От Скорбенко при его назначении ждали совсем иной эффективности в руководстве районными журналистами. От комментариев Абрамова предпочла воздержаться. По рабочему телефону Скорбенко дозвониться не удалось. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане собираются уволить главу принадлежащего правительству издания. «Новым миром» уже больше года руководит во временном статусе вернувшийся из Тюмени журналист Скорбенко.