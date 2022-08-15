15 августа 2022

В Челябинске продали два проблемных недостроя

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Наталья Котова на стройке детских садов. Челябинск , каменщик, строитель, рабочий, кладка кирпича, стройка
Начальная цена долгостроев на торгах составила 15,7 млн рублей Фото:

В Челябинске с аукциона продали два долгостроя жилого комплекса «Бриз», начальная цена составила 15,7 млн рублей. Торги выиграла АО «Южно-Уральская корпорация жилищного строительства и ипотеки» (ЮУ КЖСИ).

«Участок перейдет к застройщику АО „ЮУ КЖСИ“. Он расположен по адресу: г. Челябинск, ул. Шенкурская, ул. Болейко, набережная реки Миасс, ул. Братьев Кашириных», — говорится в сообщении на сайте Фонда развития территорий.

Участок был изъят по решению суда, после чего перешел в фонд, который выставил объект на торги. Площадь, где расположены два долгостроя ЖК «Бриз», составляет более 6 тысяч квадратных метров. На участке можно строить жилые дома и здания общественного назначения.

Ранее возводить новый ЖК «Бриз» начинала фирма «СтройДом» из группы компаний «Серебряный ключ» Александра Сребрянского. В 2018 году Сребрянского обвинили в мошенничестве с деньгами дольщиков, возбуждено уголовное дело. В октябре 2019 года компанию признали банкротом.

Тысячи челябинцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог»

В Челябинске с аукциона продали два долгостроя жилого комплекса «Бриз», начальная цена составила 15,7 млн рублей. Торги выиграла АО «Южно-Уральская корпорация жилищного строительства и ипотеки» (ЮУ КЖСИ). «Участок перейдет к застройщику АО „ЮУ КЖСИ“. Он расположен по адресу: г. Челябинск, ул. Шенкурская, ул. Болейко, набережная реки Миасс, ул. Братьев Кашириных», — говорится в сообщении на сайте Фонда развития территорий. Участок был изъят по решению суда, после чего перешел в фонд, который выставил объект на торги. Площадь, где расположены два долгостроя ЖК «Бриз», составляет более 6 тысяч квадратных метров. На участке можно строить жилые дома и здания общественного назначения. Ранее возводить новый ЖК «Бриз» начинала фирма «СтройДом» из группы компаний «Серебряный ключ» Александра Сребрянского. В 2018 году Сребрянского обвинили в мошенничестве с деньгами дольщиков, возбуждено уголовное дело. В октябре 2019 года компанию признали банкротом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...