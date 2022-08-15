В Челябинске продали два проблемных недостроя

Начальная цена долгостроев на торгах составила 15,7 млн рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске с аукциона продали два долгостроя жилого комплекса «Бриз», начальная цена составила 15,7 млн рублей. Торги выиграла АО «Южно-Уральская корпорация жилищного строительства и ипотеки» (ЮУ КЖСИ).

«Участок перейдет к застройщику АО „ЮУ КЖСИ“. Он расположен по адресу: г. Челябинск, ул. Шенкурская, ул. Болейко, набережная реки Миасс, ул. Братьев Кашириных», — говорится в сообщении на сайте Фонда развития территорий.

Участок был изъят по решению суда, после чего перешел в фонд, который выставил объект на торги. Площадь, где расположены два долгостроя ЖК «Бриз», составляет более 6 тысяч квадратных метров. На участке можно строить жилые дома и здания общественного назначения.

Ранее возводить новый ЖК «Бриз» начинала фирма «СтройДом» из группы компаний «Серебряный ключ» Александра Сребрянского. В 2018 году Сребрянского обвинили в мошенничестве с деньгами дольщиков, возбуждено уголовное дело. В октябре 2019 года компанию признали банкротом.