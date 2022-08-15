В Челябинске загорелось такси. Видео

16 августа 2022 в 16:54 Размер текста - 17 +

Пожарные ликвидировали возгорание Фото: Денис Моргунов © URA.RU В северо-западной части Челябинска на Тополиной Аллее 16 августа загорелся автомобиль такси. Очевидцы возгорания опубликовали видео в социальных сетях. «Горела машина на Алее. Около 15 часов дня», — написала Милана Х. в группе «Тополинка, Тополиная Аллея | Челябинск» в «ВКонтакте». В пресс-службе ГУ МЧС региона сообщили, что горел автомобиль Renault Logan. Пожарные приехали и потушили его. Причины возгорания устанавливаются. Ранее в Миассе автомобиль такси, находясь на маршруте, провалился в яму, которую раскопали коммунальные службы. Вокруг ямы не было предупреждающих знаков. Автомобиль полностью провалился в нее.

В северо-западной части Челябинска на Тополиной Аллее 16 августа загорелся автомобиль такси. Очевидцы возгорания опубликовали видео в социальных сетях. «Горела машина на Алее. Около 15 часов дня», — написала Милана Х. в группе «Тополинка, Тополиная Аллея | Челябинск» в «ВКонтакте». В пресс-службе ГУ МЧС региона сообщили, что горел автомобиль Renault Logan. Пожарные приехали и потушили его. Причины возгорания устанавливаются. Ранее в Миассе автомобиль такси, находясь на маршруте, провалился в яму, которую раскопали коммунальные службы. Вокруг ямы не было предупреждающих знаков. Автомобиль полностью провалился в нее.