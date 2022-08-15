15 августа 2022

В Челябинске загорелось такси. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Такси. Тюмень, такси, taxi
Пожарные ликвидировали возгорание Фото:

В северо-западной части Челябинска на Тополиной Аллее 16 августа загорелся автомобиль такси. Очевидцы возгорания опубликовали видео в социальных сетях.

«Горела машина на Алее. Около 15 часов дня», — написала Милана Х. в группе «Тополинка, Тополиная Аллея | Челябинск» в «ВКонтакте».

В пресс-службе ГУ МЧС региона сообщили, что горел автомобиль Renault Logan. Пожарные приехали и потушили его. Причины возгорания устанавливаются.

Ранее в Миассе автомобиль такси, находясь на маршруте, провалился в яму, которую раскопали коммунальные службы. Вокруг ямы не было предупреждающих знаков. Автомобиль полностью провалился в нее.

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В северо-западной части Челябинска на Тополиной Аллее 16 августа загорелся автомобиль такси. Очевидцы возгорания опубликовали видео в социальных сетях. «Горела машина на Алее. Около 15 часов дня», — написала Милана Х. в группе «Тополинка, Тополиная Аллея | Челябинск» в «ВКонтакте». В пресс-службе ГУ МЧС региона сообщили, что горел автомобиль Renault Logan. Пожарные приехали и потушили его. Причины возгорания устанавливаются. Ранее в Миассе автомобиль такси, находясь на маршруте, провалился в яму, которую раскопали коммунальные службы. Вокруг ямы не было предупреждающих знаков. Автомобиль полностью провалился в нее.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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