Пожарные ликвидировали возгорание
В северо-западной части Челябинска на Тополиной Аллее 16 августа загорелся автомобиль такси. Очевидцы возгорания опубликовали видео в социальных сетях.
«Горела машина на Алее. Около 15 часов дня», — написала Милана Х. в группе «Тополинка, Тополиная Аллея | Челябинск» в «ВКонтакте».
В пресс-службе ГУ МЧС региона сообщили, что горел автомобиль Renault Logan. Пожарные приехали и потушили его. Причины возгорания устанавливаются.
Ранее в Миассе автомобиль такси, находясь на маршруте, провалился в яму, которую раскопали коммунальные службы. Вокруг ямы не было предупреждающих знаков. Автомобиль полностью провалился в нее.
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