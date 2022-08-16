Свердловской области порекомендовали ввести масочный режим

Роспотребнадзор рекомендовал вернуть масочный режим в регионы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Роспотребнадзор рекомендовал вернуть масочный режим в регионы, где недельная заболеваемость превышает 50 случаев на 100 тыс. человек населения. В частности, в Свердловской области, согласно подсчетам URA.RU, недельная заболеваемость превысила 83 случая на 100 тыс. населения. Для расчетов агентство использовало информацию из открытых источников: с сайта Стопкоронавирус.рф и данные «Википедии».

Редакция агентства обратилась за комментариями в региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией. «Как только оперштабом будет принято соответствующее решение, мы оперативно об этом сообщим», — отметили в ведомстве.

Ранее URA.RU писало, что в медучреждениях Свердловской области возвращается масочный режим. Соответствующее указание дал министр регионального здравоохранения Андрей Карлов. Причина — рост заболеваемости COVID-19. Информацию медикам донесли в устной форме.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 10 марта 2022 года отменил все ранее введенные ограничения, оставив лишь требование носить маски в общественных местах.