Свердловской области порекомендовали ввести масочный режим

Роспотребнадзор рекомендовал вернуть масочный режим в регионы, где недельная заболеваемость превышает 50 случаев на 100 тыс. человек населения. В частности, в Свердловской области, согласно подсчетам URA.RU, недельная заболеваемость превысила 83 случая на 100 тыс. населения. Для расчетов агентство использовало информацию из открытых источников: с сайта Стопкоронавирус.рф и данные «Википедии».
Редакция агентства обратилась за комментариями в региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией. «Как только оперштабом будет принято соответствующее решение, мы оперативно об этом сообщим», — отметили в ведомстве.
Ранее URA.RU писало, что в медучреждениях Свердловской области возвращается масочный режим. Соответствующее указание дал министр регионального здравоохранения Андрей Карлов. Причина — рост заболеваемости COVID-19. Информацию медикам донесли в устной форме.
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 10 марта 2022 года отменил все ранее введенные ограничения, оставив лишь требование носить маски в общественных местах.
В Свердловской области за сутки госпитализировано 105 человек
Скрин: Стопкоронавирус рф
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Роспотребнадзор рекомендовал вернуть масочный режим в регионы, где недельная заболеваемость превышает 50 случаев на 100 тыс. человек населения. В частности, в Свердловской области, согласно подсчетам URA.RU, недельная заболеваемость превысила 83 случая на 100 тыс. населения. Для расчетов агентство использовало информацию из открытых источников: с сайта Стопкоронавирус.рф и данные «Википедии». Редакция агентства обратилась за комментариями в региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией. «Как только оперштабом будет принято соответствующее решение, мы оперативно об этом сообщим», — отметили в ведомстве. Ранее URA.RU писало, что в медучреждениях Свердловской области возвращается масочный режим. Соответствующее указание дал министр регионального здравоохранения Андрей Карлов. Причина — рост заболеваемости COVID-19. Информацию медикам донесли в устной форме. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 10 марта 2022 года отменил все ранее введенные ограничения, оставив лишь требование носить маски в общественных местах.