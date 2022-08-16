Украина продолжает покупать недорогой российский газ

Украина покупает российский газ через третьи страны
Украина продолжает покупать российский газ и при этом платит значительно меньше, чем страны Евросоюза. Об этом пишет польская газета My?l Polska.
«Украина даже во время конфликта использует российский газ, хоть и перепокупает его у западных партнеров. Более того, Польша платит за российский газ в три раза больше чем Украина», — пишет My?l Polska.
Ранее глава «Оператора газотранспортной системы Украины» Сергей Макогон заявил, что вместо российского газа Украина может использовать биогаз, который делается из навоза и помоев. Россия также значительно сократила транзит газа через украинскую газотранспортную систему.
Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «URA.RU»