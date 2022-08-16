Украина продолжает покупать недорогой российский газ

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Отправка первой партии сжиженного природного газа автотранспортом из России в Казахстан. Екатеринбург, газ, вентиль, газпром трансгаз екатеринбург, комплекс по производству спг, экспорт
Украина покупает российский газ через третьи страны Фото:

Украина продолжает покупать российский газ и при этом платит значительно меньше, чем страны Евросоюза. Об этом пишет польская газета My?l Polska.

«Украина даже во время конфликта использует российский газ, хоть и перепокупает его у западных партнеров. Более того, Польша платит за российский газ в три раза больше чем Украина», — пишет My?l Polska.

Ранее глава «Оператора газотранспортной системы Украины» Сергей Макогон заявил, что вместо российского газа Украина может использовать биогаз, который делается из навоза и помоев. Россия также значительно сократила транзит газа через украинскую газотранспортную систему.

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Украина продолжает покупать российский газ и при этом платит значительно меньше, чем страны Евросоюза. Об этом пишет польская газета My?l Polska. «Украина даже во время конфликта использует российский газ, хоть и перепокупает его у западных партнеров. Более того, Польша платит за российский газ в три раза больше чем Украина», — пишет My?l Polska. Ранее глава «Оператора газотранспортной системы Украины» Сергей Макогон заявил, что вместо российского газа Украина может использовать биогаз, который делается из навоза и помоев. Россия также значительно сократила транзит газа через украинскую газотранспортную систему.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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