Украина будет топиться навозом и помоями вместо российского газа

У украинского оператора газотранспортной системы большие перспективы в выработке газа Фото: Александр Елизаров © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Украина может отказаться от импорта газа из России, ему на смену придет биогаз. Такое заявление сделал глава «Оператора газотранспортной системы Украины» Сергей Макогон на своей странице в соцсетях. Сам биогаз добывается, в том числе, из навоза и пищевых отходов.

«У Украины есть реальная возможность за счет развития собственной добычи газа и производства биогаза полностью отказаться от импорта газа. Украина имеет очень большой потенциал для производства биогаза — до 8 млрд кубических метров в год», — написал он.

Макогон также отметил, что «это очень амбициозная цель». Сам проект долгосрочный, он рассчитан на следующие 10 лет.

В общее название «биогаз» входят газы, образующиеся при разложении органического материала. Его получают из сельскохозяйственных, коммунальных и пищевых отходов, навоза и сточных вод, это смесь из метана и углекислого газа.

Россия начала вынужденную спецоперацию на Украине, чтобы спасти мирных жителей Донбасса. В ответ на это Евросоюз, США, Канада и ряд других государств ввели против РФ санкции, которые также предполагали эмбарго на российские нефте- и газопродукты. Однако не все страны Европы были согласны одобрить шестой пакет ограничений, и в ЕС начался раскол по этому вопросу.

В ответ на это «Газпром» снизил поставки газа в Европу через Украину. Стало поставляться меньше топлива через «Северный поток», уточняет «Федеральная служба новостей». Оператор ГТС Украины сообщил о прекращении с 11 мая транзита газа в Европу через газораспределительную станцию «Сохрановка» в ЛНР, объяснив это «форс-мажорными обстоятельствами», передает Life . Президент России Владимир Путин заявил, что Россия найдет и другие рынки сбыта энергоносителей.

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