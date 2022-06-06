Украина будет топиться навозом и помоями вместо российского газа

Украина может отказаться от импорта газа из России, ему на смену придет биогаз. Такое заявление сделал глава «Оператора газотранспортной системы Украины» Сергей Макогон на своей странице в соцсетях. Сам биогаз добывается, в том числе, из навоза и пищевых отходов.
«У Украины есть реальная возможность за счет развития собственной добычи газа и производства биогаза полностью отказаться от импорта газа. Украина имеет очень большой потенциал для производства биогаза — до 8 млрд кубических метров в год», — написал он.
Макогон также отметил, что «это очень амбициозная цель». Сам проект долгосрочный, он рассчитан на следующие 10 лет.
В общее название «биогаз» входят газы, образующиеся при разложении органического материала. Его получают из сельскохозяйственных, коммунальных и пищевых отходов, навоза и сточных вод, это смесь из метана и углекислого газа.
Россия начала вынужденную спецоперацию на Украине, чтобы спасти мирных жителей Донбасса. В ответ на это Евросоюз, США, Канада и ряд других государств ввели против РФ санкции, которые также предполагали эмбарго на российские нефте- и газопродукты. Однако не все страны Европы были согласны одобрить шестой пакет ограничений, и в ЕС начался раскол по этому вопросу.
Украина может отказаться от импорта газа из России, ему на смену придет биогаз. Такое заявление сделал глава «Оператора газотранспортной системы Украины» Сергей Макогон на своей странице в соцсетях. Сам биогаз добывается, в том числе, из навоза и пищевых отходов. «У Украины есть реальная возможность за счет развития собственной добычи газа и производства биогаза полностью отказаться от импорта газа. Украина имеет очень большой потенциал для производства биогаза — до 8 млрд кубических метров в год», — написал он. Макогон также отметил, что «это очень амбициозная цель». Сам проект долгосрочный, он рассчитан на следующие 10 лет. В общее название «биогаз» входят газы, образующиеся при разложении органического материала. Его получают из сельскохозяйственных, коммунальных и пищевых отходов, навоза и сточных вод, это смесь из метана и углекислого газа. Россия начала вынужденную спецоперацию на Украине, чтобы спасти мирных жителей Донбасса. В ответ на это Евросоюз, США, Канада и ряд других государств ввели против РФ санкции, которые также предполагали эмбарго на российские нефте- и газопродукты. Однако не все страны Европы были согласны одобрить шестой пакет ограничений, и в ЕС начался раскол по этому вопросу. В ответ на это «Газпром» снизил поставки газа в Европу через Украину. Стало поставляться меньше топлива через «Северный поток», уточняет «Федеральная служба новостей». Оператор ГТС Украины сообщил о прекращении с 11 мая транзита газа в Европу через газораспределительную станцию «Сохрановка» в ЛНР, объяснив это «форс-мажорными обстоятельствами», передает Life. Президент России Владимир Путин заявил, что Россия найдет и другие рынки сбыта энергоносителей.