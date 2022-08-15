Губернатор ХМАО ушла в отпуск

16 августа 2022 в 19:05 Размер текста - 17 +

Комарова пробудет в отпуске до 26 августа Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Губернатор ХМАО Наталья Комарова ушла в отпуск. Об этом URA.RU рассказала директор департамента общественных, внешних связей и молодежной политики Югры Елена Шумакова. «Губернатор традиционно проводит отпуск в кругу семьи: с внуками, дочерьми, мамой», — сообщила Шумакова. Исполняет обязанности главы региона на время ее отсутствия первый заместитель Алексей Шипилов. По плану Комаровой, в отпуске она пробудет до 26 августа. В этот же день намечено ближайшее публичное мероприятие с участием губернатора — заседание правительства Югры. Ранее URA.RU сообщало, что работу губернатора ХМАО по тушению лесных пожаров, как и деятельность других руководителей регионов в этом направлении, будут оценивать по новой методике. Информацию опубликовали на официальном сайте правительства РФ.

Губернатор ХМАО Наталья Комарова ушла в отпуск. Об этом URA.RU рассказала директор департамента общественных, внешних связей и молодежной политики Югры Елена Шумакова. «Губернатор традиционно проводит отпуск в кругу семьи: с внуками, дочерьми, мамой», — сообщила Шумакова. Исполняет обязанности главы региона на время ее отсутствия первый заместитель Алексей Шипилов. По плану Комаровой, в отпуске она пробудет до 26 августа. В этот же день намечено ближайшее публичное мероприятие с участием губернатора — заседание правительства Югры. Ранее URA.RU сообщало, что работу губернатора ХМАО по тушению лесных пожаров, как и деятельность других руководителей регионов в этом направлении, будут оценивать по новой методике. Информацию опубликовали на официальном сайте правительства РФ.