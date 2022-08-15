15 августа 2022

Губернатор ХМАО ушла в отпуск

© Служба новостей «URA.RU»
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Работа аэропорта Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, кольцово, аэрофлот, самолет
Комарова пробудет в отпуске до 26 августа Фото:

Губернатор ХМАО Наталья Комарова ушла в отпуск. Об этом URA.RU рассказала директор департамента общественных, внешних связей и молодежной политики Югры Елена Шумакова.

«Губернатор традиционно проводит отпуск в кругу семьи: с внуками, дочерьми, мамой», — сообщила Шумакова. Исполняет обязанности главы региона на время ее отсутствия первый заместитель Алексей Шипилов.

По плану Комаровой, в отпуске она пробудет до 26 августа. В этот же день намечено ближайшее публичное мероприятие с участием губернатора — заседание правительства Югры. Ранее URA.RU сообщало, что работу губернатора ХМАО по тушению лесных пожаров, как и деятельность других руководителей регионов в этом направлении, будут оценивать по новой методике. Информацию опубликовали на официальном сайте правительства РФ.

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Губернатор ХМАО Наталья Комарова ушла в отпуск. Об этом URA.RU рассказала директор департамента общественных, внешних связей и молодежной политики Югры Елена Шумакова. «Губернатор традиционно проводит отпуск в кругу семьи: с внуками, дочерьми, мамой», — сообщила Шумакова. Исполняет обязанности главы региона на время ее отсутствия первый заместитель Алексей Шипилов. По плану Комаровой, в отпуске она пробудет до 26 августа. В этот же день намечено ближайшее публичное мероприятие с участием губернатора — заседание правительства Югры. Ранее URA.RU сообщало, что работу губернатора ХМАО по тушению лесных пожаров, как и деятельность других руководителей регионов в этом направлении, будут оценивать по новой методике. Информацию опубликовали на официальном сайте правительства РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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