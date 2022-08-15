15 августа 2022

В районе ЯНАО сняли режим чрезвычайной ситуации

© Служба новостей «URA.RU»
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Тушение торфяного пожара возле поселка Безречный. Свердловская область, Березовский, тушение, авиалесоохрана, тушение пожара, тушение лесных пожаров, лес в дыму, проливка
В Шурышкарском районе изменилась ситуация с пожарами Фото:

Режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за пожаров в Шурышкарском районе ЯНАО, снят. Об этом в своих соцсетях написал глава района Олег Попов.

«Режим ЧС в районе снят. Провели заседание КЧС. Ситуация с лесными пожарами существенно изменилась. Действуют два пожара на значительном удалении, примерно в сорока километрах от Сангымгорта, но активного горения нет, угроза населенным пунктам полностью исключена. Вчера ликвидировали один пожар в 24-х километрах от этой деревни. Задымления на территории района не зафиксировано, снижен класс пожароопасности — с четвертого до второго. Сейчас на ликвидации возгораний задействованы 120 человек. Но все имеющиеся факторы позволяют нам снять режим чрезвычайной ситуации», — написал Попов.

Ранее URA.RU сообщало, что в Шурышкарском районе вводили режим ЧС. В округ прибыли пожарные из других регионов, чтобы помочь справиться с природными пожарами.

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Режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за пожаров в Шурышкарском районе ЯНАО, снят. Об этом в своих соцсетях написал глава района Олег Попов. «Режим ЧС в районе снят. Провели заседание КЧС. Ситуация с лесными пожарами существенно изменилась. Действуют два пожара на значительном удалении, примерно в сорока километрах от Сангымгорта, но активного горения нет, угроза населенным пунктам полностью исключена. Вчера ликвидировали один пожар в 24-х километрах от этой деревни. Задымления на территории района не зафиксировано, снижен класс пожароопасности — с четвертого до второго. Сейчас на ликвидации возгораний задействованы 120 человек. Но все имеющиеся факторы позволяют нам снять режим чрезвычайной ситуации», — написал Попов. Ранее URA.RU сообщало, что в Шурышкарском районе вводили режим ЧС. В округ прибыли пожарные из других регионов, чтобы помочь справиться с природными пожарами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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