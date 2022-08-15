В районе ЯНАО сняли режим чрезвычайной ситуации

16 августа 2022 в 18:53 Размер текста - 17 +

В Шурышкарском районе изменилась ситуация с пожарами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за пожаров в Шурышкарском районе ЯНАО, снят. Об этом в своих соцсетях написал глава района Олег Попов. «Режим ЧС в районе снят. Провели заседание КЧС. Ситуация с лесными пожарами существенно изменилась. Действуют два пожара на значительном удалении, примерно в сорока километрах от Сангымгорта, но активного горения нет, угроза населенным пунктам полностью исключена. Вчера ликвидировали один пожар в 24-х километрах от этой деревни. Задымления на территории района не зафиксировано, снижен класс пожароопасности — с четвертого до второго. Сейчас на ликвидации возгораний задействованы 120 человек. Но все имеющиеся факторы позволяют нам снять режим чрезвычайной ситуации», — написал Попов. Ранее URA.RU сообщало, что в Шурышкарском районе вводили режим ЧС. В округ прибыли пожарные из других регионов, чтобы помочь справиться с природными пожарами.

Режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за пожаров в Шурышкарском районе ЯНАО, снят. Об этом в своих соцсетях написал глава района Олег Попов. «Режим ЧС в районе снят. Провели заседание КЧС. Ситуация с лесными пожарами существенно изменилась. Действуют два пожара на значительном удалении, примерно в сорока километрах от Сангымгорта, но активного горения нет, угроза населенным пунктам полностью исключена. Вчера ликвидировали один пожар в 24-х километрах от этой деревни. Задымления на территории района не зафиксировано, снижен класс пожароопасности — с четвертого до второго. Сейчас на ликвидации возгораний задействованы 120 человек. Но все имеющиеся факторы позволяют нам снять режим чрезвычайной ситуации», — написал Попов. Ранее URA.RU сообщало, что в Шурышкарском районе вводили режим ЧС. В округ прибыли пожарные из других регионов, чтобы помочь справиться с природными пожарами.