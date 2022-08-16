Отец Сергий не признал в суде вину в экстремизме

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По приговору отцу Сергию. Москва, романов николай, отец сергий
Заседание прошло в Бабушкинском суде Москвы Фото:
новость из сюжета
Дело отца Сергия

Экс-схиигумен Среднеуральского женского монастыря отец Сергий (Николай Романов) и его помощник Всеволод Могучев не признали вину в экстремизме. Заседание прошло в Бабушкинском суде Москвы. Об этом URA.RU сообщил адвокат Романова Павел Бабиков.

«Сегодня зачитали обвинительное заключение, никто (из фигурантов) вину, естественно, не признает. На следующем заседании 30 августа будут допрошены свидетели», — отметил Бабиков.

Редакция агентства обратилась за комментарием к адвокату Всеволода Могучева. На звонок корреспондента никто не ответил.

Ранее агентство писало, что отца Сергия судят в Москве по уже второму уголовному делу — о возбуждении вражды среди религиозных групп. Ему грозит до шести лет лишения свободы в дополнение к уже вынесенному приговору за склонение к суициду, самоуправство и нарушение права на свободу вероисповедания. По этому делу ему назначили 3,5 года колонии.

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Экс-схиигумен Среднеуральского женского монастыря отец Сергий (Николай Романов) и его помощник Всеволод Могучев не признали вину в экстремизме. Заседание прошло в Бабушкинском суде Москвы. Об этом URA.RU сообщил адвокат Романова Павел Бабиков. «Сегодня зачитали обвинительное заключение, никто (из фигурантов) вину, естественно, не признает. На следующем заседании 30 августа будут допрошены свидетели», — отметил Бабиков. Редакция агентства обратилась за комментарием к адвокату Всеволода Могучева. На звонок корреспондента никто не ответил. Ранее агентство писало, что отца Сергия судят в Москве по уже второму уголовному делу — о возбуждении вражды среди религиозных групп. Ему грозит до шести лет лишения свободы в дополнение к уже вынесенному приговору за склонение к суициду, самоуправство и нарушение права на свободу вероисповедания. По этому делу ему назначили 3,5 года колонии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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