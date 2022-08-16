Отец Сергий не признал в суде вину в экстремизме

Заседание прошло в Бабушкинском суде Москвы Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Дело отца Сергия

Экс-схиигумен Среднеуральского женского монастыря отец Сергий (Николай Романов) и его помощник Всеволод Могучев не признали вину в экстремизме. Заседание прошло в Бабушкинском суде Москвы. Об этом URA.RU сообщил адвокат Романова Павел Бабиков.

«Сегодня зачитали обвинительное заключение, никто (из фигурантов) вину, естественно, не признает. На следующем заседании 30 августа будут допрошены свидетели», — отметил Бабиков.

Редакция агентства обратилась за комментарием к адвокату Всеволода Могучева. На звонок корреспондента никто не ответил.

Ранее агентство писало, что отца Сергия судят в Москве по уже второму уголовному делу — о возбуждении вражды среди религиозных групп. Ему грозит до шести лет лишения свободы в дополнение к уже вынесенному приговору за склонение к суициду, самоуправство и нарушение права на свободу вероисповедания. По этому делу ему назначили 3,5 года колонии.