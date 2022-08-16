Премьер-министр Испании не выполнил данные Киеву обещания

16 августа 2022 в 20:11 Размер текста - 17 +

Испания поставила Украине меньше военной техники, чем обещала Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Премьер-министр Испании Педро Санчес нарушил обещания по военной помощи, которые давал Украине. Об этом пишет испанская газета El Mundo. «Санчес нарушает свои военные обещания Киеву. Об этом сообщают источники в Минобороны Украины, разозленные „разочаровывающей“ ролью, которую играет исполнительная власть Санчеса. Испания — пятая страна Североатлантического альянса, доставившая Киеву наименьшую военную помощь. Это подтверждает тревожное отсутствие солидарности и поддержки в последние недели», — пишет El Mundo. Страны Евросоюза увеличили военную помощь Киеву после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Власти Испании обещали отправить Киеву тяжелое вооружение, включая танки, но этого так и не произошло, пишет RT. В Кремле заявляли, что поставки оружия только продлят страдания украинцев, сообщает телеканал 360.

Премьер-министр Испании Педро Санчес нарушил обещания по военной помощи, которые давал Украине. Об этом пишет испанская газета El Mundo. «Санчес нарушает свои военные обещания Киеву. Об этом сообщают источники в Минобороны Украины, разозленные „разочаровывающей“ ролью, которую играет исполнительная власть Санчеса. Испания — пятая страна Североатлантического альянса, доставившая Киеву наименьшую военную помощь. Это подтверждает тревожное отсутствие солидарности и поддержки в последние недели», — пишет El Mundo. Страны Евросоюза увеличили военную помощь Киеву после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Власти Испании обещали отправить Киеву тяжелое вооружение, включая танки, но этого так и не произошло, пишет RT. В Кремле заявляли, что поставки оружия только продлят страдания украинцев, сообщает телеканал 360.