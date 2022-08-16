Челябинцы весь день простояли в очереди на распродажу в H&M. Фото

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H&M, Челябинск
В шведской компании анонсировали большие скидки Фото:

Жители Челябинской области 15 августа простояли весь день в очереди возле дверей магазина H&M в ТРК «Алмаз», желая попасть на распродажу. В ТРК «Горки» данный магазин одежды не открылся, передает корреспондент URA.RU.

«В „Алмазе“ до самого закрытия, до 22 часов, была очередь. В зал запускали каждые полчаса. С утра народ был и „Горках“, но люди сразу уходили, когда видели, что зал закрыт», — уточнил корреспондент URA.RU.

Ранее сообщалось, что шведская компания H&M 1 августа не открыла свой магазин в Челябинске для проведения распродажи. Покупатели рассказали корреспонденту URA.RU, что очень долго ждали возобновления работы. В Екатеринбурге в ТРЦ «Мега» магазин шведской компании H&M открылся 11 августа спустя шесть месяцев простоя. О распродаже они заявляли с 1 августа.

H&M, Челябинск "Алмаз"
Покупателей запускали каждые полчаса
Фото:
H&M. Челябинск
В ТРК «Горки» магазин закрыт
Фото:

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Жители Челябинской области 15 августа простояли весь день в очереди возле дверей магазина H&M в ТРК «Алмаз», желая попасть на распродажу. В ТРК «Горки» данный магазин одежды не открылся, передает корреспондент URA.RU. «В „Алмазе“ до самого закрытия, до 22 часов, была очередь. В зал запускали каждые полчаса. С утра народ был и „Горках“, но люди сразу уходили, когда видели, что зал закрыт», — уточнил корреспондент URA.RU. Ранее сообщалось, что шведская компания H&M 1 августа не открыла свой магазин в Челябинске для проведения распродажи. Покупатели рассказали корреспонденту URA.RU, что очень долго ждали возобновления работы. В Екатеринбурге в ТРЦ «Мега» магазин шведской компании H&M открылся 11 августа спустя шесть месяцев простоя. О распродаже они заявляли с 1 августа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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