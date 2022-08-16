Niletto выступит на Дне города в Верхней Салде Фото: Размик Закарян © URA.RU

Певец Niletto (Данил Прытков), пославший на *** фанатов, снимавших его на камеру во время тренировки в Зеленой роще в Екатеринбурге, выступит 9 сентября на Дне города в Верхней Салде (Свердловская область). Информация об этом появилась на официальном сайте артиста.

«9 сентября, Верхняя Салда, ДК Агаркова — День города. Свободный вход», — говорится на сайте Niletto. Новость уже растиражировали верхнесалдинские паблики и СМИ, а местные жители с воодушевлением отреагировали на нее.

«Не являюсь поклонницей, но песенки подпеваю, обязательно придем с дочками», — пишет местная жительница Анна в сообществе vsalde.ru в соцсети «ВКонтакте». «Здорово! Народищу будет капец сколько — все близлежащие города. Как дворцовка вместит столько? Не знаю, не знаю», — добавляет пользователь Наталья. Многие выразили радость с помощью эмодзи.

7 августа Niletto выступил на фестивале SummerFest в Екатеринбурге. После выступления он позвал своих фанатов на тренировку в Зеленой роще, где планировалось снять сцены для одноименного документального фильма Niletto. Во время мероприятия музыкант эмоционально отреагировал на фанатов, которые пришли не заниматься, а снимать его на телефон.