16 августа 2022

«Известия»: со зданий в Марьинке слетают госсимволы. Видео

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Здание ОДА. Луганск. Украина , солдаты, разрушенное здание
Корреспондент «Известий» показал штурм Марьинки Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Государственные символы слетают с административных зданий в Марьинке (ДНР). Об этом рассказал корреспондент «Известий».

«Летят потихоньку государственные символы с административных зданий в Марьинке. Вот тому яркое доказательство, Марьинская народная рада Донецкой области — больше ее нет. Соответственно и боевые действия на этом рубеже заметно участились», — доложил журналист.

Спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. В Минобороны РФ отмечали, что российская армия успешно выполняет задачи по денацификации и демилитаризации страны.

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Государственные символы слетают с административных зданий в Марьинке (ДНР). Об этом рассказал корреспондент «Известий». «Летят потихоньку государственные символы с административных зданий в Марьинке. Вот тому яркое доказательство, Марьинская народная рада Донецкой области — больше ее нет. Соответственно и боевые действия на этом рубеже заметно участились», — доложил журналист. Спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. В Минобороны РФ отмечали, что российская армия успешно выполняет задачи по денацификации и демилитаризации страны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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