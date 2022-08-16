«Известия»: со зданий в Марьинке слетают госсимволы. Видео

17 августа 2022 в 00:46 Размер текста - 17 +

Корреспондент «Известий» показал штурм Марьинки Фото: Карина Ванеш © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Государственные символы слетают с административных зданий в Марьинке (ДНР). Об этом рассказал корреспондент «Известий». «Летят потихоньку государственные символы с административных зданий в Марьинке. Вот тому яркое доказательство, Марьинская народная рада Донецкой области — больше ее нет. Соответственно и боевые действия на этом рубеже заметно участились», — доложил журналист. Спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. В Минобороны РФ отмечали, что российская армия успешно выполняет задачи по денацификации и демилитаризации страны.

Государственные символы слетают с административных зданий в Марьинке (ДНР). Об этом рассказал корреспондент «Известий». «Летят потихоньку государственные символы с административных зданий в Марьинке. Вот тому яркое доказательство, Марьинская народная рада Донецкой области — больше ее нет. Соответственно и боевые действия на этом рубеже заметно участились», — доложил журналист. Спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. В Минобороны РФ отмечали, что российская армия успешно выполняет задачи по денацификации и демилитаризации страны.