Корреспондент «Известий» показал штурм Марьинки
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Государственные символы слетают с административных зданий в Марьинке (ДНР). Об этом рассказал корреспондент «Известий».
«Летят потихоньку государственные символы с административных зданий в Марьинке. Вот тому яркое доказательство, Марьинская народная рада Донецкой области — больше ее нет. Соответственно и боевые действия на этом рубеже заметно участились», — доложил журналист.
Спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. В Минобороны РФ отмечали, что российская армия успешно выполняет задачи по денацификации и демилитаризации страны.
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