16 августа 2022

В Тюмени названы самые высокооплачиваемые вакансии

© Служба новостей «URA.RU»
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Стоматология
В Тюмени зубному технику готовы платить от 150 тысяч рублей Фото:

В Тюмени вакансии зубного техника и директора по персоналу оказались в топе предложений по высоким зарплатам в августе. Об этом сообщается в исследовании сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob. В данном исследовании изучались вакансии в городах России с численностью населения от полумиллиона до одного миллиона человек.

«В Хабаровске, Ярославле, Саратове, Тюмени и Томске в числе наиболее оплачиваемых позиций — вакансии врачей. Так, зубному технику в Тюмени готовы платить 150 000 рублей», — говорится в исследовании SuperJob, которое передают «Известия».

Также было названо предложение с высокой заработной платой — это вакансия директора по персоналу. За эту работу обещают платить от 170 000 рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что Тюменская область заняла 24 место в рейтинге вакансий с высокими зарплатами в РФ. Так, за январь—июнь нынешнего года в регионе было открыто 3 200 вакансий с заработной платой свыше 150 000 рублей.

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В Тюмени вакансии зубного техника и директора по персоналу оказались в топе предложений по высоким зарплатам в августе. Об этом сообщается в исследовании сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob. В данном исследовании изучались вакансии в городах России с численностью населения от полумиллиона до одного миллиона человек. «В Хабаровске, Ярославле, Саратове, Тюмени и Томске в числе наиболее оплачиваемых позиций — вакансии врачей. Так, зубному технику в Тюмени готовы платить 150 000 рублей», — говорится в исследовании SuperJob, которое передают «Известия». Также было названо предложение с высокой заработной платой — это вакансия директора по персоналу. За эту работу обещают платить от 170 000 рублей. Ранее URA.RU сообщало, что Тюменская область заняла 24 место в рейтинге вакансий с высокими зарплатами в РФ. Так, за январь—июнь нынешнего года в регионе было открыто 3 200 вакансий с заработной платой свыше 150 000 рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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