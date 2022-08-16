В Тюмени названы самые высокооплачиваемые вакансии

В Тюмени вакансии зубного техника и директора по персоналу оказались в топе предложений по высоким зарплатам в августе. Об этом сообщается в исследовании сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob. В данном исследовании изучались вакансии в городах России с численностью населения от полумиллиона до одного миллиона человек.
«В Хабаровске, Ярославле, Саратове, Тюмени и Томске в числе наиболее оплачиваемых позиций — вакансии врачей. Так, зубному технику в Тюмени готовы платить 150 000 рублей», — говорится в исследовании SuperJob, которое передают «Известия».
Также было названо предложение с высокой заработной платой — это вакансия директора по персоналу. За эту работу обещают платить от 170 000 рублей.
Ранее URA.RU сообщало, что Тюменская область заняла 24 место в рейтинге вакансий с высокими зарплатами в РФ. Так, за январь—июнь нынешнего года в регионе было открыто 3 200 вакансий с заработной платой свыше 150 000 рублей.
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