В Тюмени названы самые высокооплачиваемые вакансии

17 августа 2022 в 07:54 Размер текста - 17 +

В Тюмени зубному технику готовы платить от 150 тысяч рублей Фото: Анна Серкова © URA.RU В Тюмени вакансии зубного техника и директора по персоналу оказались в топе предложений по высоким зарплатам в августе. Об этом сообщается в исследовании сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob. В данном исследовании изучались вакансии в городах России с численностью населения от полумиллиона до одного миллиона человек. «В Хабаровске, Ярославле, Саратове, Тюмени и Томске в числе наиболее оплачиваемых позиций — вакансии врачей. Так, зубному технику в Тюмени готовы платить 150 000 рублей», — говорится в исследовании SuperJob, которое передают «Известия». Также было названо предложение с высокой заработной платой — это вакансия директора по персоналу. За эту работу обещают платить от 170 000 рублей. Ранее URA.RU сообщало, что Тюменская область заняла 24 место в рейтинге вакансий с высокими зарплатами в РФ. Так, за январь—июнь нынешнего года в регионе было открыто 3 200 вакансий с заработной платой свыше 150 000 рублей.

В Тюмени вакансии зубного техника и директора по персоналу оказались в топе предложений по высоким зарплатам в августе. Об этом сообщается в исследовании сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob. В данном исследовании изучались вакансии в городах России с численностью населения от полумиллиона до одного миллиона человек. «В Хабаровске, Ярославле, Саратове, Тюмени и Томске в числе наиболее оплачиваемых позиций — вакансии врачей. Так, зубному технику в Тюмени готовы платить 150 000 рублей», — говорится в исследовании SuperJob, которое передают «Известия». Также было названо предложение с высокой заработной платой — это вакансия директора по персоналу. За эту работу обещают платить от 170 000 рублей. Ранее URA.RU сообщало, что Тюменская область заняла 24 место в рейтинге вакансий с высокими зарплатами в РФ. Так, за январь—июнь нынешнего года в регионе было открыто 3 200 вакансий с заработной платой свыше 150 000 рублей.