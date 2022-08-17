В США назвали визовые ограничения для россиян ошибочным шагом

Своим мнением поделился обозреватель Newsweek Фото: unsplash.com

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Введение Западом ограничений на выдачу виз жителям России стало бы наивным и ошибочным шагом, который бы лишь усугубил ситуацию. Так считает политический обозреватель журнала Newsweek Энтони Константини.

«В странах Запада набирает обороты новый вид санкций в отношении России: запреты на визы и проживание для российских граждан», — написал он в статье журнала Newsweek. При этом он уточнил, что обсуждение аналогичных мер со стороны Америки «является лишь вопросом времени». «Это было бы весьма печально, ведь эти запреты наивны и ошибочны», — подчеркнул эксперт.

Он уверен, что введение подобных ограничений никак не поможет Западу достичь своих целей. Американский обозреватель считает, что это лишь доставит секундное удовольствие тем, кто их вводит. Энтони Константини добавил, что визовые рестрикции стали бы «санкциями назло» и не имели бы ожидаемого на Западе воздействия на россиян.

Ранее правительство Эстонии ограничило въезд и выдачу виз гражданам России. Позже Дания и Финляндия заявили, что готовы оставить россиян без виз. В Германии не видят смысла в этих запретах.

Страны ЕС ввели жесткие санкции против России из-за спецоперации, проводимой на Украине. Несмотря на ее цель — спасение мирных жителей Донбасса от геноцида со стороны ВСУ и нацбатов, ограничения коснулись экономики, логистики и банковского сектора. Президент России Владимир Путин заявлял, что их цель — отмена государства, запрет культуры, табу на правду об истории РФ и ее роли в важнейших мировых событиях.