16 августа 2022

В компании Henkel подтвердили продажу завода в Перми

© Служба новостей «URA.RU»
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Компания Henkel выставила на продажу пермский завод по производству бытовой химии Фото:

Концерн Henkel ведет переговоры о продаже своих активов, в том числе и завода в Перми. Эту информацию URA.RU подтвердили в отделе корпоративных коммуникаций компании.

«В компании организован структурированный процесс для осуществления выхода компании с рынка. В настоящее время глобальная компания рассматривает все поступающие предложения и находится в постоянном контакте со своим локальным менеджментом в России. На данном этапе мы не комментируем детали переговоров», — сообщила URA.RU официальный представитель Henkel в России Наталья Овакимян.

О том, что компания Henkel выставила на продажу свои активы, сообщили «Ведомости». По данным издания, в России концерну принадлежат 12 офисов и 11 заводов, один из которых находится в Перми. Предприятие выпускает широкий спектр чистящих и моющих средств. Численность персонала — около 300 человек, еще 600 сотрудников трудоустроены в подрядных организациях. Ранее компания Henkel заявляла о полном уходе с российского рынка.

Зарубежные компании начали покидать российский рынок после начала вынужденной спецоперации на Украине. Причина — ввод против РФ экономических санкций со стороны США и стран Запада. Российские власти заявляли, что санкционное давление уже привело к социально-экономическим проблемам для стран, которые их и ввели. Речь идет, в первую очередь, о росте цен на энергоносители, бензин и услуги ЖКХ.

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Концерн Henkel ведет переговоры о продаже своих активов, в том числе и завода в Перми. Эту информацию URA.RU подтвердили в отделе корпоративных коммуникаций компании. «В компании организован структурированный процесс для осуществления выхода компании с рынка. В настоящее время глобальная компания рассматривает все поступающие предложения и находится в постоянном контакте со своим локальным менеджментом в России. На данном этапе мы не комментируем детали переговоров», — сообщила URA.RU официальный представитель Henkel в России Наталья Овакимян. О том, что компания Henkel выставила на продажу свои активы, сообщили «Ведомости». По данным издания, в России концерну принадлежат 12 офисов и 11 заводов, один из которых находится в Перми. Предприятие выпускает широкий спектр чистящих и моющих средств. Численность персонала — около 300 человек, еще 600 сотрудников трудоустроены в подрядных организациях. Ранее компания Henkel заявляла о полном уходе с российского рынка. Зарубежные компании начали покидать российский рынок после начала вынужденной спецоперации на Украине. Причина — ввод против РФ экономических санкций со стороны США и стран Запада. Российские власти заявляли, что санкционное давление уже привело к социально-экономическим проблемам для стран, которые их и ввели. Речь идет, в первую очередь, о росте цен на энергоносители, бензин и услуги ЖКХ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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