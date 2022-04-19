Из России уходит производитель Persil и «Ласки»

19 апреля 2022 в 15:40 Размер текста - 17 +

Henkel заявил о прекращении бизнеса в России Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Немецкая компания Henkel прекращает свою деятельность в России из-за спецоперации на Украине. Об этом сообщается на сайте химико-промышленной компании. Фирма производила товары под брендами Persil, Losk, Ласка, Syoss, Shwarzcopf, Fa, «Момент». «На фоне текущих событий спецоперации на Украине Henkel приняла решение прекратить свою деятельность в России. Процесс исполнения сейчас готовится. Тем временем 2500 сотрудников Henkel в России будут по-прежнему наняты и оплачены. Ожидаемые финансовые последствия запланированного выхода для Henkel в настоящее время не поддаются количественной оценке», — сообщается на сайте компании. Из-за начавшейся 24 февраля спецоперации российских войск на Украине многие страны Запада решили усилить экономические санкции в отношении России, начатые еще в 2000-х. О решении приостановить работу в РФ сообщили Calvin Klein и Tommy Hilfiger, Zara, а также компания Inditex. Аналогичное заявление сделала шведская компания IKEA. Кроме того, продажи в России приостановила розничная сеть H&M Group — один из крупнейших в мире продавцов одежды, обуви и аксессуаров. Такое же решение приняла американская корпорация Apple, а также компании Nike, Adidas и ASOS. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Немецкая компания Henkel прекращает свою деятельность в России из-за спецоперации на Украине. Об этом сообщается на сайте химико-промышленной компании. Фирма производила товары под брендами Persil, Losk, Ласка, Syoss, Shwarzcopf, Fa, «Момент». «На фоне текущих событий спецоперации на Украине Henkel приняла решение прекратить свою деятельность в России. Процесс исполнения сейчас готовится. Тем временем 2500 сотрудников Henkel в России будут по-прежнему наняты и оплачены. Ожидаемые финансовые последствия запланированного выхода для Henkel в настоящее время не поддаются количественной оценке», — сообщается на сайте компании. Из-за начавшейся 24 февраля спецоперации российских войск на Украине многие страны Запада решили усилить экономические санкции в отношении России, начатые еще в 2000-х. О решении приостановить работу в РФ сообщили Calvin Klein и Tommy Hilfiger, Zara, а также компания Inditex. Аналогичное заявление сделала шведская компания IKEA. Кроме того, продажи в России приостановила розничная сеть H&M Group — один из крупнейших в мире продавцов одежды, обуви и аксессуаров. Такое же решение приняла американская корпорация Apple, а также компании Nike, Adidas и ASOS.