Немецкий производитель Henkel может продать завод в Перми

Пока завод работает в обычном режиме Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Немецкая компания-производитель бытовой химии Henkel может продать завод, находящийся в Перми. На главной вкладке сайта появилось заявление о выходе из бизнеса в России.

В Перми работает филиал компании — ООО «Хенкель рус». Основные виды выпускаемой продукции: моющие и чистящие средства — жидкие и в порошках, средства для мытья посуды, кондиционеры для белья. Завод выпускает бренды Losk, Persil, «Пемос» «Ласка» и другие. По данным источника «РБК Пермь», Henkel продаст все девять российских заводов. А новые собственники уже сами будут решать, оставлять работников или нет.

«На фоне текущих событий на Украине Henkel приняла решение прекратить свою деятельность в России. Процесс исполнения сейчас готовится. Мы будем работать со своими командами в России над деталями, чтобы упорядочить процесс. А пока все 2500 сотрудников будут продолжать работать и получать зарплату», — указано в официальном заявлении.

В период пандемии завод принимал активное участие в благотворительных акциях совместно с волонтерским центром, министерством социального развития Пермского края и благотворительным фондом «Колыбель надежды», отгружая свою продукцию малоимущим и многодетным, а также пожилым людям, находящимся на самоизоляции.

Иностранные компании уходят с российского рынка из-за экономических санкций — это ответ Евросоюза на проведение вынужденной спецоперации РФ на Украине, направленной на денацификацию и демилитаризацию. Как сообщали российские власти, все предыдущие санкции имеют негативный эффект и для западных стран: нарушены системы расчетов и логистики, растет инфляция, разрушены кооперационные связи. Сейчас отечественные производители активно занимаются замещением: создают аналоги лекарств, находят альтернативу зарубежным продуктовым ингредиентам, открывают производства во всех сферах промышленности.

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