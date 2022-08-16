16 августа 2022

Челябинскому бизнесмену не дают разрешение на трехэтажный особняк

© Служба новостей «URA.RU»
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Экология Миасса и окрестностей. Челябинск, коттедж, стройка
Участок под строительство расположен в Калининском районе вблизи Колхозного рынка Фото:

Мэрия Челябинска отклонила проект бизнесмена Алексея Докучаева по строительству трехэтажного особняка в Калининском районе вблизи Колхозного рынка. Об этом стало известно на публичных слушаниях, прошедших в Доме архитектора, передает корреспондент URA.RU.

«Проект о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке в зоне сохраняемых коллективных садов с максимальным коэффициентом застройки — 0,4 по адресу: СНТ „Садовод-Любитель“ № 1, улица 6, уч. № 547, 549, улица 5, участок 545 в Калининском районе города Челябинска, инициатором которого выступил Докучаев Алексей Васильевич, отклонить. Вопрос вынести на комиссию», — было решено на публичных слушаниях.

Согласно документации на первой линии по улице Чайковского, рядом с Колхозным рынком, должны построить трехэтажный особняк на трех земельных участках общей площадью 1600 квадратных метров. Участники публичных слушаний заявили, что Докучаев, учредитель питомника ООО «Росток», собирается строить не коттедж, а магазин. Кроме того, челябинцы говорят о том, что предприниматель уже приступил к строительству. Вопрос был вынесен на комиссию, заседание которой состоится 19 августа.

Ранее мэрия запретила челябинской бизнес-леди Татьяне Рыбаковой строить магазин на месте многоярусной автостоянки по улице Агалакова 37 А в Ленинском районе Челябинска. Проект отклонили на публичных слушаниях.

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Мэрия Челябинска отклонила проект бизнесмена Алексея Докучаева по строительству трехэтажного особняка в Калининском районе вблизи Колхозного рынка. Об этом стало известно на публичных слушаниях, прошедших в Доме архитектора, передает корреспондент URA.RU. «Проект о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке в зоне сохраняемых коллективных садов с максимальным коэффициентом застройки — 0,4 по адресу: СНТ „Садовод-Любитель“ № 1, улица 6, уч. № 547, 549, улица 5, участок 545 в Калининском районе города Челябинска, инициатором которого выступил Докучаев Алексей Васильевич, отклонить. Вопрос вынести на комиссию», — было решено на публичных слушаниях. Согласно документации на первой линии по улице Чайковского, рядом с Колхозным рынком, должны построить трехэтажный особняк на трех земельных участках общей площадью 1600 квадратных метров. Участники публичных слушаний заявили, что Докучаев, учредитель питомника ООО «Росток», собирается строить не коттедж, а магазин. Кроме того, челябинцы говорят о том, что предприниматель уже приступил к строительству. Вопрос был вынесен на комиссию, заседание которой состоится 19 августа. Ранее мэрия запретила челябинской бизнес-леди Татьяне Рыбаковой строить магазин на месте многоярусной автостоянки по улице Агалакова 37 А в Ленинском районе Челябинска. Проект отклонили на публичных слушаниях.
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