Признанный виновным экс-глава ГУ МЧС заявил о несогласии с приговором Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Бывший руководитель курганского ГУ МЧС Олег Рожков после того, как суд признал его виновным, заявил о несогласии с решением и назвал одно из обвинений смешным. Об этом он рассказал прессе сразу после завершения судебного заседания, передает корреспондент URA.RU из зала суда.

«Предъявленное обвинение по роботам вообще не основано на каком-либо законе. Я не имел какого-либо отношения к оплате этих роботов. <…> А обвинение в использовании техники вообще смешное», — сообщил Рожков. Рожков дал комментарий прессе по приговору перед заключением под стражу.

Суд признал Рожкова виновным в том, что он принял некачественных роботов для нужд управления, после чего государству был причинен ущерб на 56 млн рублей. Также его признали виновным в использовании служебной техники без оплаты и назначили штраф в размере 184 тысячи рублей. В то же время судья оправдал его по эпизоду с закупом дорогостоящего телефона за счет управления для личных нужд. При этом обязал вернуть смартфоны в распоряжение курганского управления.

Адвокат осужденного Владимир Чернов подтвердил, что защита в обязательном порядке будет подавать апелляцию на решение. Также с приговором не согласились родственники Рожкова, которые в общении с прессой настаивали на его невиновности.

Ранее URA.RU сообщало, что курганский суд признал виновным бывшего начальника ГУ МЧС по Курганской области. Рожкова взяли под стражу в зале суда сразу после оглашения приговора.

Олег Рожков (слева) и его адвокат Владимир Чернов перед оглашением приговора в курганском суде Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Бывший глава курганского ГУ МЧС Олег Рожков (слева) заявил о невиновности сразу после оглашения приговора Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU