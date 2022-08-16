Подсолнечное масло будут продавать в магазинах агрохолдинга «Кургансемена» (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганский завод растительных масел (КЗРМ) в селе Менщиково Кетовского района, которым владеет жена депутата облдумы Марата Исламова Любовь Исламова, начал поставлять в магазины подсолнечное масло для розничной торговли. Об этом сообщается в группе агрохолдинга «Кургансемена» в соцсети «ВКонтакте».

«По многочисленным просьбам курганцев масло из семян подсолнечника, произведенное на одном из предприятий агрохолдинга — ООО „КЗРМ“, теперь можно приобрести в розничной продаже. <…> Менщиковское нерафинированное подсолнечное масло обладает знаком „Зауральское качество“. Для его производства используется только экологически чистое сырье, выращенное на полях агрохолдинга „Кургансемена“ и сельхозтоваропроизводителей Курганской, Тюменской, Свердловской и Челябинской областей», — говорится в сообщении. Подсолнечное масло можно приобрести в магазинах на первом и втором участках курганского элеватора по улице Омской,99 и проспекту Машиностроителей,7А.

Также агрохолдинг «Кургансемена» приглашает курганцев и его гостей на праздничную площадку «Зауральское качество» в День города Кургана. Мероприятие пройдет с 12 до 15 часов по адресу: улица Ленина, 5. Ожидается концертная программа, розыгрыш призов от ведущих предприятий области.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области проверили предприятие депутата облдумы Марата Исламова на готовность к приему нового урожая зерна. Инспекторы Россельхознадзора оценили хранилища и оборудование элеватора «Кургансемена». Также сообщалось, что зерно на курганских элеваторах готовят к отправке в Китай. Среди экспорта тысячи тонн льна, пшеницы и гречихи.

Менщиковское подсолнечное масло будут продавать в розничных магазинах агрохолдинга «Кургансемена» Фото: агрохолдинг «Кургансемена»