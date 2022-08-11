11 августа 2022

Ревизоры проверили предприятие курганского депутата

© Служба новостей «URA.RU»
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Фермерские хозяйства. г. Шадринск, элеватор, зерно
Сотрудники Россельхознадзора оценили готовность элеватора «Кургансемена» Фото:

Предприятие АО «Кургансемена», которым владеет депутат Курганской облдумы Марат Исламов, проверили на готовность к приему зерна нового урожая. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

«Инспекторы управления Россельхознадзора с другими членами рабочей группы убедились, что на предприятии проведено качественное обеззараживание хранилищ зерна, своевременно поверено лабораторное и весовое оборудование, территория предприятия очищена от растительности и мусора», — говорится в сообщении. В ходе проверки сотрудники Россельхознадзора также оценили своевременный ремонт оборудования и зерноскладов, а также установку нового современного оборудования для подработки зерна.

Всего в рамках смотра материально-технической базы будет проверено 19 предприятий. Среди них крупнейшие элеваторы в Шадринском, Мишкинском, Макушинском, Петуховском и Половинском районах, известные хлебокомбинаты и мукомольные заводы. Проверки продлятся до 24 августа.

Ранее URA.RU писало, что курганское зерно готовят на экспорт в Китай. Местные предприятия проходят проверки на условия хранения и качество семян. Из Курганской области в азиатскую страну планируют отправить тысячи тонн льна, пшеницы и гречихи.

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Предприятие АО «Кургансемена», которым владеет депутат Курганской облдумы Марат Исламов, проверили на готовность к приему зерна нового урожая. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора. «Инспекторы управления Россельхознадзора с другими членами рабочей группы убедились, что на предприятии проведено качественное обеззараживание хранилищ зерна, своевременно поверено лабораторное и весовое оборудование, территория предприятия очищена от растительности и мусора», — говорится в сообщении. В ходе проверки сотрудники Россельхознадзора также оценили своевременный ремонт оборудования и зерноскладов, а также установку нового современного оборудования для подработки зерна. Всего в рамках смотра материально-технической базы будет проверено 19 предприятий. Среди них крупнейшие элеваторы в Шадринском, Мишкинском, Макушинском, Петуховском и Половинском районах, известные хлебокомбинаты и мукомольные заводы. Проверки продлятся до 24 августа. Ранее URA.RU писало, что курганское зерно готовят на экспорт в Китай. Местные предприятия проходят проверки на условия хранения и качество семян. Из Курганской области в азиатскую страну планируют отправить тысячи тонн льна, пшеницы и гречихи.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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