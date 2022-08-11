Ревизоры проверили предприятие курганского депутата

12 августа 2022 в 13:50 Размер текста - 17 +

Сотрудники Россельхознадзора оценили готовность элеватора «Кургансемена» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Предприятие АО «Кургансемена», которым владеет депутат Курганской облдумы Марат Исламов, проверили на готовность к приему зерна нового урожая. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора. «Инспекторы управления Россельхознадзора с другими членами рабочей группы убедились, что на предприятии проведено качественное обеззараживание хранилищ зерна, своевременно поверено лабораторное и весовое оборудование, территория предприятия очищена от растительности и мусора», — говорится в сообщении. В ходе проверки сотрудники Россельхознадзора также оценили своевременный ремонт оборудования и зерноскладов, а также установку нового современного оборудования для подработки зерна. Всего в рамках смотра материально-технической базы будет проверено 19 предприятий. Среди них крупнейшие элеваторы в Шадринском, Мишкинском, Макушинском, Петуховском и Половинском районах, известные хлебокомбинаты и мукомольные заводы. Проверки продлятся до 24 августа. Ранее URA.RU писало, что курганское зерно готовят на экспорт в Китай. Местные предприятия проходят проверки на условия хранения и качество семян. Из Курганской области в азиатскую страну планируют отправить тысячи тонн льна, пшеницы и гречихи.

Предприятие АО «Кургансемена», которым владеет депутат Курганской облдумы Марат Исламов, проверили на готовность к приему зерна нового урожая. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора. «Инспекторы управления Россельхознадзора с другими членами рабочей группы убедились, что на предприятии проведено качественное обеззараживание хранилищ зерна, своевременно поверено лабораторное и весовое оборудование, территория предприятия очищена от растительности и мусора», — говорится в сообщении. В ходе проверки сотрудники Россельхознадзора также оценили своевременный ремонт оборудования и зерноскладов, а также установку нового современного оборудования для подработки зерна. Всего в рамках смотра материально-технической базы будет проверено 19 предприятий. Среди них крупнейшие элеваторы в Шадринском, Мишкинском, Макушинском, Петуховском и Половинском районах, известные хлебокомбинаты и мукомольные заводы. Проверки продлятся до 24 августа. Ранее URA.RU писало, что курганское зерно готовят на экспорт в Китай. Местные предприятия проходят проверки на условия хранения и качество семян. Из Курганской области в азиатскую страну планируют отправить тысячи тонн льна, пшеницы и гречихи.