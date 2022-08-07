Курганское зерно готовят к отправке в Китай

08 августа 2022 в 13:23 Размер текста - 17 +

Элеваторы проверят на готовность к приему и хранению зерна Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганские элеваторы готовятся к приему нового урожая зерна, который отправят на экспорт в Китай. Сейчас специальная комиссия проверяет условия хранения и качество семян. Об этом сообщил руководитель Курганского филиала Федерального центра оценки качества зерна Андрей Лушников. «Наш филиал принял более 160 заявок на исследование семян на отсутствие карантийных объектов. Предприятиям необходимо провести обеззараживание складов и фитосанитарный мониторинг. Сейчас работаем уже с нашими хозяйствами, чтобы подготовить конкретную партию зерна к отправке в Китай», — рассказал журналисту ГТРК «Курган» Андрей Лушников. Главной задачей проверок является обеспечение бесперебойной приемки зерна. Ранее URA.RU писало, что курганцы готовятся отправить тысячи тонн зерна в Китай. Экспортеры готовятся поставлять лен, пшеницу и гречиху. До этого депутат Госдумы от Курганской области Сергей Лисовский рассказал, что Казахстан мешает транзиту курганского зерна за рубеж. Политика возмутило то, что соседняя республика перепродает курганское зерно другим азиатским странам по завышенному тарифу.

Курганские элеваторы готовятся к приему нового урожая зерна, который отправят на экспорт в Китай. Сейчас специальная комиссия проверяет условия хранения и качество семян. Об этом сообщил руководитель Курганского филиала Федерального центра оценки качества зерна Андрей Лушников. «Наш филиал принял более 160 заявок на исследование семян на отсутствие карантийных объектов. Предприятиям необходимо провести обеззараживание складов и фитосанитарный мониторинг. Сейчас работаем уже с нашими хозяйствами, чтобы подготовить конкретную партию зерна к отправке в Китай», — рассказал журналисту ГТРК «Курган» Андрей Лушников. Главной задачей проверок является обеспечение бесперебойной приемки зерна. Ранее URA.RU писало, что курганцы готовятся отправить тысячи тонн зерна в Китай. Экспортеры готовятся поставлять лен, пшеницу и гречиху. До этого депутат Госдумы от Курганской области Сергей Лисовский рассказал, что Казахстан мешает транзиту курганского зерна за рубеж. Политика возмутило то, что соседняя республика перепродает курганское зерно другим азиатским странам по завышенному тарифу.