Арестович оскорбил украинцев за ненависть к РФ и признал ее мощь

Алексей Арестович нелестно отозвался о некоторых украинцах Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Украинцы, которые ненавидят русских, «показывают свою слабость и глупость» и дают преимущество последним. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович, назвав русофобных граждан Украины «устрицами».

«Что теперь можно выплеснуть эмоции и включить отмену по полной, сбиться в стаю, и силы прибавятся. А прибавилось только дури. Разбираться в нюансах тяжело, проще всех ненавидеть и отрицать — решение для устрицы», — отметил он в своем telegram-канале.

Он также признал, что Россия — противник, «который в десятки раз мощнее по потенциалу». По мнению Арестовича, вместо поиска союзников украинцы занимаются самовосхвалением в соцсетях, передает MK.RU. Он убежден, что самый главный враг Украины — они сами, когда «оправдывают свою слабость и глупость».

Россия начала вынужденную спецоперацию на территории Украины в конце февраля этого года. Главная цель российских войск — денацификация и демилитаризация, а также спасение мирных жителей Донбасса от постоянных обстрелов ВСУ и нацбатов. После начала спецоперации во всем мире появилась «культура отмены» россиян. Это социально-политическое явление, включающее в себя запрет на упоминание «отменяемого» в позитивном ключе, осуждение в социальных или профессиональных сообществах, медиа и интернете, наложение на него ограничений. Президент РФ Владимир Путин указал на тщетность попыток западных стран «отменить Россию», передает «Федеральное агентство новостей».