В Тюменской области продают двухкомнатную квартиру за 300 тысяч

18 августа 2022 в 05:20 Размер текста - 17 +

Продавец считает, что такое жилье подойдет для тех, кто хочет отдыхать с комфортом вдали от суеты Фото: Анна Майорова © URA.RU В Тюменской области на продажу выставили двухкомнатную квартиру за 300 тысяч рублей. Соответствующее объявление было опубликовано на сайте компании «Этажи». «Двухкомнатная квартира, 26,2 квадратных метров, первый этаж. Стоимость 300 тысяч рублей», — говорится в объявлении. Квартира находится в 45 километрах от Тюмени, что по словам продавца, примерно час на автомобиле. Сам дом построен из бревна. У будущих хозяев будет своя территория 15 соток, на которой также есть баня, гараж, сарай, погреб и кладовка. За огородами есть речка, на которой можно порыбачить. На территории дома растут фрукты и ягоды. В самой квартире установлена русская печь. Для проживания будущим жильцам оставят все необходимое: мебель, два холодильника, плиту и спутниковое телевидение. В поселке есть больницы, магазины, ходит общественный транспорт. Продавец считает, что такое жилье подойдет для тех, кто хочет отдыхать с комфортом вдали от суеты. Ранее URA.RU писало о том, что в Тюмени на продажу выставили самую дешевую квартиру. Ее стоимость меньше миллиона рублей.

В Тюменской области на продажу выставили двухкомнатную квартиру за 300 тысяч рублей. Соответствующее объявление было опубликовано на сайте компании «Этажи». «Двухкомнатная квартира, 26,2 квадратных метров, первый этаж. Стоимость 300 тысяч рублей», — говорится в объявлении. Квартира находится в 45 километрах от Тюмени, что по словам продавца, примерно час на автомобиле. Сам дом построен из бревна. У будущих хозяев будет своя территория 15 соток, на которой также есть баня, гараж, сарай, погреб и кладовка. За огородами есть речка, на которой можно порыбачить. На территории дома растут фрукты и ягоды. В самой квартире установлена русская печь. Для проживания будущим жильцам оставят все необходимое: мебель, два холодильника, плиту и спутниковое телевидение. В поселке есть больницы, магазины, ходит общественный транспорт. Продавец считает, что такое жилье подойдет для тех, кто хочет отдыхать с комфортом вдали от суеты. Ранее URA.RU писало о том, что в Тюмени на продажу выставили самую дешевую квартиру. Ее стоимость меньше миллиона рублей.