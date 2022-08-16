Сеть зоомагазинов в Перми срочно ищет новых сотрудников

Пермская сеть зоомагазинов и ветаптек «Бонифаций» ищет новых сотрудников в 11 точек. Продавцы-консультанты нужны в пермских магазинах и в Березниках. Информация размещена на сайте компании и рекламных баннерах.
«Любишь животных? Тогда нам нужен именно ты! Активно ведем набор продавцов-консультантов», — указано в объявлении.
Вакансии открыты в восемь зоомагазинов Перми по адресам Гашкова, 19, Хабаровская, 56, Декабристов, 10, Леонова, 68, Беляева, 40д, Мира, 66, Солдатова, 28 и Максима Горького, 51. А в Березниках нужны работники в трех точках: Юбилейная, 87, Мира, 81 и Пятилетки, 34.
Работникам нужно будет продавать товары и ухаживать за мелкими животными, которые продаются в магазинах: хомячками, крысами и т. д. Зарплату обещают до 40 тысяч рублей.
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