16 августа 2022

Сеть зоомагазинов в Перми срочно ищет новых сотрудников

© Служба новостей «URA.RU»
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Магазины, клипарт. Екатеринбург, кошачья еда, корм для животных, еда для собак
Продавцы-консультанты нужны в 11 магазинах Фото:

Пермская сеть зоомагазинов и ветаптек «Бонифаций» ищет новых сотрудников в 11 точек. Продавцы-консультанты нужны в пермских магазинах и в Березниках. Информация размещена на сайте компании и рекламных баннерах.

«Любишь животных? Тогда нам нужен именно ты! Активно ведем набор продавцов-консультантов», — указано в объявлении.

Вакансии открыты в восемь зоомагазинов Перми по адресам Гашкова, 19, Хабаровская, 56, Декабристов, 10, Леонова, 68, Беляева, 40д, Мира, 66, Солдатова, 28 и Максима Горького, 51. А в Березниках нужны работники в трех точках: Юбилейная, 87, Мира, 81 и Пятилетки, 34.

Работникам нужно будет продавать товары и ухаживать за мелкими животными, которые продаются в магазинах: хомячками, крысами и т. д. Зарплату обещают до 40 тысяч рублей.

Ранее URA.RU рассказывало, что аптеки в Перми ищут фармацевтов. Предлагают переезд и помощь с ипотекой.

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Пермская сеть зоомагазинов и ветаптек «Бонифаций» ищет новых сотрудников в 11 точек. Продавцы-консультанты нужны в пермских магазинах и в Березниках. Информация размещена на сайте компании и рекламных баннерах. «Любишь животных? Тогда нам нужен именно ты! Активно ведем набор продавцов-консультантов», — указано в объявлении. Вакансии открыты в восемь зоомагазинов Перми по адресам Гашкова, 19, Хабаровская, 56, Декабристов, 10, Леонова, 68, Беляева, 40д, Мира, 66, Солдатова, 28 и Максима Горького, 51. А в Березниках нужны работники в трех точках: Юбилейная, 87, Мира, 81 и Пятилетки, 34. Работникам нужно будет продавать товары и ухаживать за мелкими животными, которые продаются в магазинах: хомячками, крысами и т. д. Зарплату обещают до 40 тысяч рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что аптеки в Перми ищут фармацевтов. Предлагают переезд и помощь с ипотекой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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