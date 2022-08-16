16 августа 2022

В мэрии Тюмени вручили награды родным погибших на Украине солдат. Фото

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Прощание с росгвардейцем, погибшим на Украине. Пермь, орден мужества
В Тюмени почтили память земляков, награжденных посмертно Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В мэрии Тюмени состоялась передача государственных награды родственникам солдат и офицеров, погибших в ходе спецоперации на Украине. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил глава города Руслан Кухарук.

«Сегодня в администрации Тюмени состоялась церемония передачи государственных наград РФ семьям военнослужащих Российской армии, погибших при исполнении воинского долга в ходе спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины, и посмертно награжденных орденами Мужества. Память героев пришли почтить их родные и близкие, представители патриотических объединений, военные», — рассказал мэр.

По словам Кухарука, орден Мужества был передан военным комиссаром Тюменской области Алексеем Куличковым членам семьи капитана Сергея Викторовича Морилова. Кроме того, награды переданы сыну рядового Александра Николаевича Смирнова и членам семьи матроса Александра Анатольевича Дьякова.

Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Главная цель — денацификация и демилитаризация территории, а также спасение мирных жителей Донбасса.

Награду за погибшего отца получил его сын
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В мэрии Тюмени состоялась передача государственных награды родственникам солдат и офицеров, погибших в ходе спецоперации на Украине. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил глава города Руслан Кухарук. «Сегодня в администрации Тюмени состоялась церемония передачи государственных наград РФ семьям военнослужащих Российской армии, погибших при исполнении воинского долга в ходе спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины, и посмертно награжденных орденами Мужества. Память героев пришли почтить их родные и близкие, представители патриотических объединений, военные», — рассказал мэр. По словам Кухарука, орден Мужества был передан военным комиссаром Тюменской области Алексеем Куличковым членам семьи капитана Сергея Викторовича Морилова. Кроме того, награды переданы сыну рядового Александра Николаевича Смирнова и членам семьи матроса Александра Анатольевича Дьякова. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Главная цель — денацификация и демилитаризация территории, а также спасение мирных жителей Донбасса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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