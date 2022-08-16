В мэрии Тюмени состоялась передача государственных награды родственникам солдат и офицеров, погибших в ходе спецоперации на Украине. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил глава города Руслан Кухарук.
«Сегодня в администрации Тюмени состоялась церемония передачи государственных наград РФ семьям военнослужащих Российской армии, погибших при исполнении воинского долга в ходе спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины, и посмертно награжденных орденами Мужества. Память героев пришли почтить их родные и близкие, представители патриотических объединений, военные», — рассказал мэр.
По словам Кухарука, орден Мужества был передан военным комиссаром Тюменской области Алексеем Куличковым членам семьи капитана Сергея Викторовича Морилова. Кроме того, награды переданы сыну рядового Александра Николаевича Смирнова и членам семьи матроса Александра Анатольевича Дьякова.
Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Главная цель — денацификация и демилитаризация территории, а также спасение мирных жителей Донбасса.
Награду за погибшего отца получил его сын
Фото: администрация Тюмени
Тысячи тюменцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Темы Тюмени»
В мэрии Тюмени состоялась передача государственных награды родственникам солдат и офицеров, погибших в ходе спецоперации на Украине. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил глава города Руслан Кухарук. «Сегодня в администрации Тюмени состоялась церемония передачи государственных наград РФ семьям военнослужащих Российской армии, погибших при исполнении воинского долга в ходе спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины, и посмертно награжденных орденами Мужества. Память героев пришли почтить их родные и близкие, представители патриотических объединений, военные», — рассказал мэр. По словам Кухарука, орден Мужества был передан военным комиссаром Тюменской области Алексеем Куличковым членам семьи капитана Сергея Викторовича Морилова. Кроме того, награды переданы сыну рядового Александра Николаевича Смирнова и членам семьи матроса Александра Анатольевича Дьякова. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Главная цель — денацификация и демилитаризация территории, а также спасение мирных жителей Донбасса.